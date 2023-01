Viaggio nella bellezza d'Italia

VALE UN VIAGGIO. ALTRE 101 MERAVIGLIE D'ITALIA DA SCOPRIRE (Editore Cinquesensi, pp 416, euro 30)

"Vale un viaggio", scritto dalla critica e storica dell'arte Beba Marsano, è un libro dedicato ai viaggiatori, ma anche ai curiosi, agli appassionati della cultura e della bellezza del nostro Paese sempre alla ricerca di luoghi inediti e emozionanti. E' un invito a scoprire o a riscoprire gli angoli meno conosciuti e spesso fuori dalle rotte turistiche tradizionali, con spunti e idee di viaggio innovativi che coinvolgono l'intera Penisola. Il libro fa parte di una trilogia (i primi due titoli risalgono al 2016 e al 2018) che l'autrice ha dedicato all'Italia più bella e artistica, recandosi in ogni località per fornire al lettore una preziosa antologia di siti artistici e luoghi naturalistici, arricchita dalle emozioni di viaggio vissute in prima persona.

In questo volume Beba Marsano ci conduce alla scoperta di 101 luoghi, 101 meraviglie che valgono un viaggio, con una scrittura brillante e colta e con immagini suggestive. Con l'autrice viaggiamo tra grandi e piccoli capolavori in ogni regione d'Italia: siti archeologici, preziosi musei d'arti applicate, cicli di affreschi, collezioni private a volte di sorprendente valore, piazze, palazzi, paesaggi e scorci. A conclusione del racconto di ogni località, l'autrice invita il visitatore a una sosta meno affrettata: suggerisce un albergo e un ristorante, un negozio di griffe, un'azienda vitivinicola o consiglia un più esauriente viaggio d'arte nel territorio. Ogni sosta suggerisce altri viaggi e altri approfondimenti, un modo per valorizzare il Paese, per sostenerlo facendo forza sulla sua autentica natura, quella della bellezza.

Il viaggio, diviso per regione, parte dai preziosi tesori del Castello di Aymavilles, in Valle d'Aosta, e prosegue in Piemonte alla scoperta, tra gli altri, della Fondazione Accorsi-Ometto di Torino e la Stanza cinese di Villa Vidua a Conzano. Tra i luoghi meno conosciuti ma che meritano il viaggio ci sono anche la Casa-museo Boschi di Stefano o il Labirinto di Arnaldo Pomodoro a Milano e la Sala dello Zodiaco in Palazzo D'Arco a Mantova; l'altare di Hans Multscher a Vipiteno e Palazzo Maffei a Verona.

Il libro ci fa scoprire anche la chiesa di Santa Maria dei Battuti di San Vito al Tagliamento, Palazzo Grimani a Venezia e la sala Polene del Museo tecnico navale di La Spezia; il Polittico di San Michele Arcangelo a Pigna; l'Oratorio di Santa Cecilia a Bologna; e la Collezione Verzocchi a Forlì. In Toscana viaggiamo tra il Museo Marini Marini di Firenze, il Museo nazionale di San Matteo a Pisa e la Collezione Nittardi di Castellina in Chianti. Nelle Marche scopriamo tra le tante proposte la Pinacoteca Tacchi Venturi di San Severino Marche e la Galleria dell'Eneide di Macerata. Il viaggio continua a Montefalco con la chiesa di San Francesco e a Trevi nel Complesso museale di San Francesco; a Palestrina nel Mosaico del Nilo e a Bagnaia nella Villa Lante. E, ancora, al Museo dell'Ottocento di Pescara e alla Collezione Premio Termoli, in Molise.

Proseguiamo in Campania per entrare nella Villa di Poppea a Torre Annunziata, a San Michele Arcangelo di Anacapri e nella Scuola di Posillipo del Museo Correale a Sorrento. In Puglia, tra i tanti tesori, scopriamo le Cappelle murate di Ugento e i mosaici di Santa Maria della Croce a Casarano e in Basilicata L'incompiuta di Venosa. Il viaggio termina a Taverna, in Calabria, nella chiesa monumentale di San Domenico; nella Cappella Palatina di Castelbuono, in Sicilia, e a San Pietro di Sorres a Borutta, in Sardegna.