Pasqua nei parchi letterari ma restando a casa

Il Colle dell’infinito, la Sardegna di Grazia Deledda, il Parco Petrarca, la Lucania di Carlo Levi, la Ostia di Pasolini. I Parchi Letterari per questa Pasqua di quarantena non possono condividere i loro alberi, la loro pace e la loro amenità che ha ispirato i grandi ma offrono bellissimi viaggi da leggere con tutta calma da casa propria. "Prendo in prestito le parole del professore Roberto Sottile che in questo periodo di "domiciliazione forzata" vede nell’iniziativa #iorestoacasa un’occasione per leggere e sapere di più sulle esperienze letterarie degli autori ai quali è intitolato un Parco della nostra Rete" spiega Stanislao de Marsanich, presidente dei Parchi Letterari.

Una raccolta di emozioni che questa volta inizia tra le mura millenarie della Melfi di Federico II per poi oltrepassare il Circolo Polare Artico con Francesco Querini che dopo cinquecento anni dall’Odissea dell’antenato Pietro decise di sfidare anche lui i ghiacci del Nord.

Altre mura lucane, quelle di Montalbano Jonico, ci raccontano dell’amicizia tra lo scrittore e patriota Francesco Lomonaco, il Plutarco italiano, e Alessandro Manzoni. Dalla vicina e meravigliosa Rabatana di Tursi cantata da Albino Pierro voliamo tra le nebbie di Polizzi Generosa “Lassù nelle Madonie, che è il nome degli Appennini di Sicilia…” con Giuseppe Antonio Borgese. Le stesse Madonie che viste da Aliminusa “…alte si stagliano” agli occhi di Giuseppe Giovanni Battaglia, il poeta della Piccola valle di Alì.

Ed è proprio dalla camera di Battaglia ad Aliminusa, nella foto di copertina, che Vi invitiamo in un angolo dei Parchi Letterari dedicato alla lotta contro la discriminazione razziale nei versi di Neal Hall e a partecipare all’iniziativa poetica nata nella Villa reale di Monza.

Le iniziative sono in continuo aggiornamento sulla pagina Facebook dei Parchi Letterari

Federico Fellini, Ernst Bernhard e il Libro dei sogni. Di Teresa Ciliberti

Omaggio a Giorgio Caproni (1912-1990) nella Giornata della Poesia a cura di Antonetta Carrabs

Grazia Deledda, Galte e la Sardegna. Di Neria De Giovanni

I paesaggi di Pier Maria Rosso di San Secondo. Di Maria Grazia Trobia

I Parchi Letterari e le fiabe. Di Anna Maria de Majo

La Campania di Francesco De Sanctis e i patrimoni Unesco. Di Lucio Alberto Savoia

Giornata della Poesia e delle Foreste nel Parco Petrarca. Di Claudia Baldin

Appunti di viaggio in Vallonia, da Petrarca a Tintin. Di Stanislao de Marsanich

Un Mare di isole nel Parco Letterario Pietro Querini di R?st. Di Maria Vittoria Querini

La Casa di Carlo Levi. Di Lodovico Alessandri

“Il nascondiglio del Diavolo” la novella che Emma Perodi dedic? a Dante. Di Alberta Piroci

Dal Tasso a Escher con Gabriele d’Annunzio. Scritti e citazioni di letterati e viaggiatori su Anversa e il suo territorio. Di Mario Giannantonio

Aliano e la Lucania di Carlo Levi. Di Nicola Coccia

L’antica Valsinni di Isabella Morra, la Voce pi? autentica del ‘500. Di Piera Chierico

Il Colle dell’infinito. di Stanislao Nievo

Per continuare a partecipare al #Dantedì e …scrivere la Divina Commedia sui muri!

Per celebrare:

Sa Chita Santa, i riti cantati della Settimana Santa a Galtellì. A cura de Sos Cantores de Garteddi

Info su www.parchiletterari.com