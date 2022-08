Empiria, evento open air sul lago di Garda

DESENZANO DEL GARDA - Maxi installazioni inedite, degustazioni enogastronomiche e auto d'epoca sono i protagonisti della manifestazione "Empiria", che fino al 23 settembre unisce arte, sapori e bellezza del territorio bresciano. L'evento è ospitato in un campo da golf a Borgo Machetto, seicentesca località famosa per la chiesetta di sant'Angela Merici, patrona di Desenzano del Garda, che sorge a 3 chilometri. Nella quiete del green, otto maxi installazioni avvolgono lo spettatore in un turbinio di esperienze sensoriali e interattive attraverso forme artistiche differenti, mentre la presenza di numerose auto storiche, protagoniste della celebre Mille Miglia, accoglie gli appassionati di motori e delle affascinanti atmosfere del passato.

Tra gli artisti presenti alla manifestazione: Scena Urbana con i suoi video mapping 3D, light design e scenografie; Underscore Creative Communication Network, professionisti che usano l'arte per comunicare; Stefano Mazzanti, artista visivo e lighting designer gardesano, che progetta luci per il teatro, la danza e l'opera; The Laser Xtreme Marco Inselvini, specializzato nel settore laser show e animazione 3D, con tecniche sempre nuove; e Kif Italia, fabbrica di idee, soluzioni e creatività, che mira alla valorizzazione della cultura tramite l'impiego di tecnologie innovative.

L'evento è stato realizzato con il patrocinio della Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo e della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda: la prima è l'area archeologica protetta più grande della Valcamonica, con oltre 400 rocce incise, e offre la possibilità di fare escursioni in un ambiente naturale di mezza montagna che conserva le tracce dell'intervento dell'uomo nel tempo. La strada enogastronomica è molto più di un semplice itinerario turistico: dal 2001 l'area che si estende da Sirmione a Limone sul Garda è oggetto di un'intensa attività di valorizzazione grazie all'associazione no-profit, che organizza tour suggestivi alla scoperta di ricchezze gastronomiche locali. L'evento a Borgo Machetto vede anche il contributo della Regione Lombardia e la collaborazione della Fondazione Brescia Musei che raggruppa il museo di Santa Giulia, "Brixia. Parco Archeologico di Brescia romana", la Pinacoteca Tosio Martinengo, il museo delle armi Luigi Marzoli, il museo del Risorgimento Leonessa d'Italia e il Cinema Nuovo Eden. In particolare a Empiria Fondazione Brescia Musei è protagonista con due opere: la Vittoria Alata, allestita a "Brixia. Parco archeologico di Brescia romana" e il dipinto di Moretto, Salomè, esposto presso la Pinacoteca Tosio Martinengo.

Fino al 30 settembre a tutti i partecipanti all'evento la Fondazione Brescia Musei offre la possibilità di accedere con uno speciale biglietto ridotto alle sedi museali coinvolte dal progetto.

Per maggiori informazioni: empirialightland.com