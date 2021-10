Al TTG di Rimini il Giro d'Italia in 70 picnic

RIMINI - E' un inno alla convivialità e alla ritrovata libertà dopo tanti mesi di restrizioni: il libro "Giro d'Italia in 70 picnic", curato e firmato da Silvia Ceriegi, è la prima guida italiana al picnic e ai luoghi dove mangiare all'aria aperta. L'autrice e travel blogger Silvia Ceriegi presenterà il libro alla fiera internazionale del turismo, TTG Travel Experience, che si tiene a Rimini fino al 15 ottobre. La presentazione è prevista nello spazio Book and Go dedicato all'editoria di viaggio, che quest'anno ha come tema portante "Be confident", la fiducia declinata secondo quattro aspetti fondamentali: gente, natura, futuro e vita. Il libro curato da Silvia Ceriegi rientra nello spazio "Be confident in life", dove si costruisce la fiducia del turista attraverso il nomadismo digitale, il benessere mentale e i soggiorni basati sulla socialità. "Giro d'Italia in 70 picnic. Idee alternative per vivere la natura" è il titolo dell'incontro con l'autrice che ci racconterà del turismo all'aria aperta in luoghi di interesse naturalistico e architettonico e ci parlerà soprattutto di come stare insieme a mangiare sia un'importante occasione di incontro e di confronto con gli altri. Il libro, ricco di idee e di stimoli, è un esperimento di letteratura collettiva: raccoglie 70 testi di 55 autori che descrivono i luoghi amati dove fare picnic con la possibilità di scoprire spiagge, alberi secolari, prati, vallate, scogliere e parchi, ognuno con la propria storia da raccontare. Ne emerge un itinerario che Silvia Ceriegi immagina di compiere con un van lungo strade secondarie e con alcune deviazioni in 70 luoghi, molti dei quali legati a film e a romanzi famosi per un déjeuner sur l'herbe.

Attraverso storie, segreti, tradizioni e leggende l'autrice ci porta a viaggiare via terra, e in parte via mare, dal parco regionale di San Rossore, alle porte di Pisa, verso sud: da Favignana all'Abruzzo fino a Venezia per poi tornare nuovamente in Toscana dopo aver attraversato il Nord Italia. La guida è organizzata per brani, ognuno dei quali è accompagnato da coordinate geografiche e da consigli pratici (cosa portare con sé durante il viaggio, per esempio) oltre a informazioni prettamente turistiche del posto dove fare il picnic.

Durante la presentazione del libro ci saranno l'editore Luca Betti e lo scrittore Paolo Ciampi de "I libri di Mompracem", autore della postfazione del volume. Silvia Ceriegi, nata a Vecchiano, in provincia di Pisa, 42 anni fa ha trasformato la sua passione per i viaggi in un lavoro: prima è nato il blog "Trippando", dall'inglese "to trip" (viaggiare), poi sono arrivati i libri, i corsi e il canale Youtube, nato per raccontare di viaggi durante la quarantena.

L'appuntamento con Silvia Ceriegi e il "Giro d'Italia in 70 picnic" è il 14 ottobre, dalle 14.45 alle 15.30, al BeActive Arena - Padiglione A4 della Fiera di Rimini. (ANSA).