'In Cammino', viaggio immersivo con gli occhi della Sindone

(di Ida Bini) (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il turismo religioso, inclusivo e sostenibile, è al centro del progetto 'Via Francigena per tutti', realizzato per rendere il percorso di pellegrinaggio accessibile anche alle persone con disabilità, con la mostra 'In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla via Francigena', allestita a Palazzo Madama-Museo Civico Arte Antica dal 13 luglio al 10 ottobre. La mostra, curata da Giovanni Carlo Federico Villa in collaborazione con la Regione Piemonte e la Fondazione Carlo Acutis, è un percorso multidisciplinare e interattivo, dalla storia all'attualità, sul cammino e sul territorio.

Il progetto sulla Via Francigena accessibile, uno dei cammini più importanti in chiave devozionale e turistica, è stato realizzato con il supporto di Enit, che ha presentato la mostra e l'iniziativa con la testimonianza video di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e di Vittoria Poggio, assessore alla Regione Piemonte. "La via Francigena è una delle bellezze del nostro territorio di cui rappresenta un pezzo di storia oltreché un patrimonio ambientale, culturale e religioso - ha spiegato Alberto Cirio - Valorizzarla all'interno di una mostra e di un percorso espositivo rappresenta sicuramente una preziosa occasione per raccontare e far conoscere sempre meglio questo itinerario che, nei millenni, ha portato in Piemonte pellegrini e devoti ma anche appassionati di passeggiate e outdoor". "Il Piemonte crede nel turismo religioso e la mostra aggiunge un tassello in più per conoscere meglio la Via Francigena - ha spiegato l'assessore Poggio - che si inoltra lungo i 250 chilometri piemontesi in 4 parchi naturali e 47 Comuni, in un percorso straordinario, tra i più apprezzati in Europa per la varietà del paesaggio e per la storia che lo ha accompagnato nei secoli". "I cammini sono un'esperienza - ha commentato Sandro Pappalardo, consigliere cda Enit - e questo progetto sottolinea l'importanza e il valore del turismo accessibile". "Con la mostra promossa dalla Fondazione Carlo Acutis si conferma la proficua collaborazione pubblico -privato per la valorizzazione del patrimonio piemontese - ha affermato Adriana Acutis, vice presidente della Fondazione Carlo Acutis che promuove progetti ispirati al messaggio trasmesso dal Sacro Lino - come anche la capacità di Torino e del Piemonte di inserirsi nel contesto di un progetto più ampio valorizzando beni, presenti sul proprio territorio, di importante valenza internazionale. La Sacra Sindone, custodita a Torino dal 1578, incarna i valori di carità che sono per il Piemonte una tradizione forte, vissuta, di cui i Santi di Carità sono esempio". "Il senso del pellegrinaggio - prosegue Adraina Acutis - è proprio il viaggio, il percorso, lento e riflessivo, sostenibile, in armonia con il territorio e l'ambiente. E i valori in mostra a Torino sono quelli del progetto della Via Francigena: la solidarietà, la condivisione, l'inclusività". "La mostra è divisa in 4 sezioni, ognuna connessa a un tema specifico - ha spiegato Giovanni Carlo Federico Villa, direttore Palazzo Madama e curatore - che narrano il Piemonte della Via Francigena in ogni suo aspetto: storico, paesaggistico, artistico, persino gastronomico. Sono raccolte 16 illustrazioni originali, realizzate da giovani artisti italiani che si ispirano ali concetti del pellegrinaggio, della spiritualità e della Sindone, materiali video, una grande mappa interattiva sul progetto di inclusione con una serie di fotografie e un'installazione sul tema del cammino". (ANSA).