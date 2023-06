Nasce Italcares, per turismo medicale e del benessere

L'Italia è un paese ricchissimo di terme: 317 stabilimenti, che ne fanno il secondo mercato in Europa (la quota fatturato nel 2021 è del 15,6%) dopo la Germania (27,4%) e superando anche Paesi dell'est che vantano una lunga tradizione e anche listini prezzi più bassi. A raccontarlo, il convegno Le terme salute e benessere senza tempo, organizzato da Ebiterme con Federterme Confindustria.

Il lavoro da fare però è ancora molto. Regioni capofila per numero di impianti, ad esempio, sono Campania e Veneto (95 e 92) ma con enorme distacco sulle altre (Emilia Romagna e Toscana con 25 e 22). A guardare poi il post Covid, nel 2021 e nel 2022 il sistema termale in Italia ha visto un significativo recupero nei ricavi rispetto al triennio precedente (+56,1% e + 45), con l'età media degli utenti scesa da 55 a poco più di 40 anni.

Eppure, i ricavi restano ancora inferiori di 256 milioni sul 2019. "Soffriamo la mancanza dell'integrazione tra turismo del benessere e turismo termale", riflette la ministra del turismo Daniela Santanchè. Due settori che "invece si devono parlare".

Anche per questo è stata pensata Italcares, piattaforma digitale ancora in lavorazione, "cofinanziata dal ministero per un totale di 1,5 milioni di euro" che avrà come obiettivo la messa a sistema di un'offerta integrata e ad alto impatto digitale, per la fruizione di servizi legati a salute, riabilitazione, prevenzione e benessere fisico e mentale, in strutture di eccellenza. La piattaforma punterà sul legame benessere-arte-cultura-natura che contraddistingue l'Italia e avrà come partner strutture termali e sanitarie, istituti specializzati, aziende di supporto turistico, in modo che il turista-paziente possa facilmente individuare il percorso più adatto. Previsioni: +20% del valore del mercato del turismo medicale italiano già nel primo anno di operatività. (ANSA).