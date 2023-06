LIGNANO SABBIADORO, 11 GIU - Per chi viaggia con tutta la famiglia la scelta della località è importante: al mare si cercano ampie spiagge di sabbia fine e bassi fondali dove i più piccoli possano giocare in tranquillità; in montagna si prediligono strutture pensate per i piccoli ospiti con la possibilità di organizzare escursioni nei boschi, con le guide che insegnano a riconoscere le piante, mentre in campagna si va alla ricerca delle fattorie didattiche. Ecco 8 località italiane 'formato famiglia', che uniscono vacanze di benessere e svago per grandi e piccoli.

Lignano Sabbiadoro, la più grande località balneare del Friuli Venezia Giulia, è pronta ad accogliere le famiglie con i suoi 8 chilometri di costa dalla sabbia dorata e morbida, con una ricca proposta di attività sportive e tanto divertimento soprattutto in bici. La scelta è ampia: dall'animazione presso i miniclub delle spiagge alle attrazioni del lunapark, dall'adrenalina del circuito di Go kart al Parco Junior con proposte nel verde per i più piccoli. Chi vuole imparare qualcosa in più sulla natura trova nel Parco Zoo Punta Verde oltre 200 specie tra mammiferi, uccelli e rettili. Il divertimento è assicurato anche nei parchi tematici: "I Gommosi" nel Parco del Mare di Lignano Pineta; "Aquasplash" e "Parco Termale Riviera Resort" con piscine di acqua marina e riscaldata dove giocare, nuotare e fare attività di gruppo. Info: lignanosabbiadoro.it

Affacciata sul mar Adriatico Torre Rinalda, 16 chilometri a nord di Lecce, offre una spiaggia morbida e ampia. La località salentina, che prende il nome da una torre cinquecentesca fatta costruire dagli spagnoli per difendere la costa dagli attacchi dei pirati, è una base perfetta per scoprire spiagge attrezzate, ideali per fare una vacanza con i bambini. Se agli alberghi o alle case preferite i campeggi, qui si trova il Torre Rinalda Beach Camping & Resort, che ha ricevuto il premio 'Family' per i campeggi che offrono i migliori servizi per famiglie. Sono previsti sistemazioni, ristoranti con menu su misura, aree e parchi giochi. Fiori all'occhiello della struttura sono l'animazione e l'area piscine. La struttura è ideale anche per chi viaggia con gli amici a quattro zampe. Info: campeggi.com

Per il 13esimo anno consecutivo Oristano riceve il prestigioso riconoscimento della Bandiera blu per la qualità del mare e delle strutture: Torre Grande è una lunghissima spiaggia con i fondali bassi e un lungomare delimitato da alte palme. All'interno, verso est, si trova "Dinosardo", il parco paleontologico di Oristano. Per i bambini è un paradiso che guida alla scoperta dell'emozionante storia della vita sulla Terra e dei bizzarri animali che hanno popolato il mondo per milioni di anni. Attrazioni, divertimenti e un laboratorio di scavo paleontologico. Info: dinosardo.it

Cesenatico, sulla Riviera Romagnola, è tra le mete di mare più apprezzate dalle famiglie: gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili sul lungomare e nelle aree verdi, il porto canale leonardesco e le antiche vele galleggianti del Museo della Marineria. I Ricci Hotels, Family e Bike resort sono strutture pensate per tutta la famiglia con piscine, ristoranti con menu per i bambini, bici cargo per girare con loro e convenzioni con i parchi divertimento. Ad accogliere i piccoli ospiti c'è 'Marino il granchio bagnino', la mascotte del miniclub degli hotel, pronto ad accompagnarli tra animazioni, giochi e i laboratori per preparare le piadine e i biscotti secondo le ricette tradizionali. Una volta alla settimana, inoltre, i bambini raggiungono un casolare immerso tra ulivi e vigneti sulle colline di Santarcangelo di Romagna: qui il Podere La Fattoria organizza una coinvolgente festa nell'aia, in compagnia degli animali. Info: riccihotels.it

Sull'Isola d'Elba una delle località più adatte alla famiglia è Marina di Campo con la sua immensa spiaggia bianca dal fondale basso e adiacente alla pineta, che dà la possibilità di prendersi una pausa nelle ore più calde. Sulla spiaggia ci sono scuole di nuoto e windsurf e aree giochi. Per una giornata alternativa si può andare all'acquario che ospita più di 80 vasche e più di 150 specie di animali acquatici, tra cui stelle marine, crostacei, e le immancabili tartarughe. Info: acquarioelba.com

In Umbria, la Valnerina è la destinazione ideale per una vacanza all'insegna della natura e delle attività all'aria aperta. Si cammina nei boschi e nei tratti pianeggianti della valle lungo il fiume Nera tra eremi e deliziosi borghi medievali. Partendo da Vallo di Nera e percorrendo 6 chilometri si arriva a Sant'Anatolia di Narco, dove l'agriturismo 'Zafferano e dintorni' offre una fattoria aperta a visite e ad attività di laboratorio. Info: zafferanoedintorni.it

Sulle Dolomiti venete di Belluno sono davvero tante le proposte di vacanze per le famiglie: ad Auronzo di Cadore il Tre Cime Adventure Park offre 43 piattaforme, 5 percorsi a diversa altezza e un percorso gioco in assoluta sicurezza. Altrettanto apprezzate dai bambini sono le passeggiate nei boschi lungo il sentiero botanico, per scoprire i nomi delle piante, o nella foresta di Somadida, per osservare da vicino la zattera veneziana. C'è infine la possibilità di ammirare un dinosauro a grandezza reale, custodito nel Museo Palazzo Corte Metto. Info: auronzomisurina.it

La Val d'Ega è una vallata altoatesina perfetta per chi viaggia con i bambini. Si passa dalle avventurose escursioni tematiche agli itinerari per piccoli esploratori, con tante attività all'aria aperta e la possibilità di giocare imparando. Nel parco tematico del Latemarium la novità sono le escursioni con audio giochi interattivi pensati con l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la storia della montagna, rappresentata su tre sentieri da installazioni, mappe, giochi audio e un'app. Poi c'è il Bosco Avventura di Obereggen e uno spazio per i piccolissimi, da 3 a 6 anni. Info: eggental.com