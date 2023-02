E' tempo di Carnevale, le 8 feste più belle

VENEZIA - Dal 4 febbraio cominciano i festeggiamenti del Carnevale in tutto il mondo: tanti gli appuntamenti da non mancare tra cortei, spettacoli e sfilate per le strade delle città fino al 25 febbraio, e in alcuni casi fino al 5 marzo. Tra le feste più popolari quella di Venezia, che attira curiosi da tutto il mondo, e di Viareggio che quest'anno celebra i 150 anni con tante novità. Ma ci sono anche quelli stravaganti e colorati delle Canarie e della Repubblica Dominicana. Ecco un viaggio tra i Carnevali più affascinanti, da scoprire e da vivere in Italia e all'estero.

Venezia. Elegante, sfarzoso e colto: il Carnevale della città lagunare si apre con la storica "Festa veneziana sull'acqua" con Rio di Cannoregio che ospita una sfilata in maschera a bordo delle gondole. Tra gli appuntamenti più attesi, la Festa delle Marie, l'elezione della maschera più bella e lo scenografico spettacolo sull'acqua all'Arsenale, oltre ai balli in maschera nei palazzi storici e alle sfilate tra ponti e calli. Sul palco di piazza san Marco si succedono spettacoli teatrali e concerti e il volo dell'Angelo. l'evento più atteso e scenografico. Il titolo dell'edizione di quest'anno è "Take your Time for the Original Signs", ispirato ai segni delle costellazioni e ai quattro simboli di terra, acqua, fuoco e aria. Info: carnevale.venezia.it Viareggio. Dal 4 al 25 febbraio la città toscana ospita le celebrazioni del 150esimo Carnevale. Nata da una sfilata di carrozze addobbate a festa nel 1873, la tradizione del Carnevale, irriverente, satirica e allegorica, è ancora viva nella creatività dei maestri della cartapesta. Nelle opere artistiche di quest'anno si concentrano i sogni e i desideri di un mondo migliore, senza guerra, crisi economiche e dove la pandemia è un lontano ricordo. Sui 9 carri allegorici di prima categoria e 4 di seconda dei 6 cortei mascherati, di cui 3 notturni, che partecipano al Carnevale, c'è solo la voglia di divertirsi e di scherzare. Meritano una visita le mostre legate alla festa. Info: viareggio.ilcarnevale.com Cento. Il Carnevale in provincia di Ferrara, l'unica festa al mondo gemellata con le celebrazioni di Rio de Janeiro, è coloratissima e piena di spettacoli in maschera, concerti, fuochi d'artificio e giochi. Nella suggestiva piazza Guercino sfilano fino al 5 marzo giganti creature di cartapesta, maschere e gruppi in costume, ballerine e percussionisti. Le associazioni carnevalesche in gara sono cinque: i Toponi, campioni in carica; i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, i Mazalora e il Risveglio. Quest'anno la festa è dedicata alle arti, ai mestieri e alle tradizioni di Cento. Al termine della festa si proclama il carro vincitore e si dà fuoco a Tasi, che simboleggia la morte del carnevale. Info: carnevalecento.com Ivrea. Dopo tre anni di assenza torna lo storico Carnevale di Ivrea, riconosciuto come "manifestazione italiana di rilevanza internazionale". Qui le arance succose prendono il posto dei coriandoli nella celebre "Battaglia delle Arance", che rievoca allegoricamente la rivolta medievale del popolo contro il potere del tiranno, combattuta a colpi di frutta tra gli aranceri a terra e le armate del nobile sui carri. E' un cerimoniale lungo e complesso, al quale si affiancano tantissimi eventi collaterali e che si conclude il mercoledì delle Ceneri, 22 febbraio, con la distribuzione di polenta e merluzzo in piazza Lamarmora. Info: storicocarnevaleivrea.it Tenerife. Il Carnevale sull'isola più grande dell'arcipelago delle Canarie è la più esagerata, colorata, irriverente e spettacolare d'Europa: fino al 26 febbraio si festeggia con cavalcate e parate, musica dai ritmi latinoamericani, fuochi d'artificio e balli. Una parata con migliaia di persone in costumi ricchi e sfarzosi, che ballano per tutta la notte, dà l'avvio ai festeggiamenti, che terminano con un gigantesco falò.

Tra gli eventi più attesi, il galà per l'elezione della regina, quella con il vestito più bello e fantasioso; la "cavalcata" che annuncia l'inizio del Carnevale e la "sfilata del Coso", grande parata di carri del martedì grasso che termina con la tradizionale "sepoltura della sardina". Info: carnavaldetenerife.com Alabama. E' qui, nella città di Mobile, che nel 1703 si è celebrato per la prima volta il Carnevale negli Stati Uniti: nella città portuale si svolgono più di 40 sfilate nelle settimane che precedono il Mardi Gras, che cade il 21 febbraio.

Durante il carnevale si ammirano i carri a tema, presidiati dai membri delle società storiche, da dove vengono lanciati regali e dolciumi verso gli spettatori. Durante le sfilate suona la Excelsior Band, la più antica marching jazz band degli Stati Uniti, che nel 2023 compie 140 anni. La sera, i locali offrono eventi alternativi ai tradizionali balli in maschera. Da visitare anche il museo del Carnevale per ammirare la collezione di carri allegorici e abiti sontuosi. Info: mobile.org Repubblica Dominicana. È il carnevale più antico del continente americano: la prima celebrazione avvenne nel 1520, poco dopo la scoperta delle Americhe, ma nel Paese questa allegra festa celebra anche l'indipendenza del 27 febbraio. Fino al 5 marzo maschere e costumi sfilano ogni domenica nelle diverse città con i cortei capitanati dal personaggio più famoso, il Diablo Cojuelo (il diavolo zoppo), tipico di Santiago e di La Vega. Tra gli altri personaggi ci sono i Taimáscaros di Puerto Plata, i Guloyas di San Pedro de Marcorís e Los Pintao di Barahona; tutti insieme sfilano sul Malecón di Santo Domingo con carri allegorici. Quest'anno è Punta Cana ad aprire le sfilate con 1.500 personaggi in costume, tra cui le "Musas de Punta Cana", un gruppo di donne di ogni età. Info: godominicanrepublic.com Colonia. Il Carnevale della città affacciata sul Reno compie 200 anni e invita a scoprire la divertente festa con le sue sfilate e i suoi balli goliardici. Durante le feste di Carnevale è tassativo per tutti mascherarsi e addirittura parlare una lingua speciale, Kölle Alaaf. Il giovedì grasso, il 16 febbraio, si celebra "il carnevale delle donne" ma il momento più spettacolare è il "Lunedì delle Rose", il 20 febbraio, con cortei, bande musicali e una sfilata di carri allegorici stravaganti che percorrono otto chilometri mentre distribuiscono caramelle e cioccolatini. In città merita una visita il Museo del Carnevale, il più grande e moderno del suo genere nel mondo.

Info: cologne-tourism.com (ANSA).