Turismo: S.Daniele Friuli è Migliore Offerta Enogastronomica

(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - La città di San Daniele del Friuli ha vinto il premio Destinazione con la Migliore Offerta Enogastronomica di Italia Destinazione Digitale, a Rimini in occasione della TTG Travel Experience. Italia Destinazione Digitale è l'unico premio nazionale che ogni anno, dal 2016, è assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane con le migliori performance online, dal punto di vista del sentiment, dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza. Il premio è ideato e condotto da The Data Appeal Company - azienda del gruppo Almawave che trasforma dati geospaziali, di sentiment e di mercato in informazioni accessibili e preziose - e viene assegnato in base all'analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online e contenuti pubblicati sul web. I dati raccolti sono stati analizzati dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale di The Data Appeal Company, sulla base degli indici proprietari dell'azienda. Il risultato è la più completa e dettagliata analisi dello stato dell'offerta turistica italiana, così com'è vissuta e raccontata dagli stessi turisti. San Daniele del Friuli ha registrato il sentiment più elevato nei comparti considerati sul cluster cibo / qualità del cibo.

"L'interesse verso la città del prosciutto deriva anche dalle recenti iniziative di comunicazione digitale che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha sviluppato in occasione degli eventi e della narrazione del forte legame tra il prodotto ed il suo territorio d'origine", spiega lo stesso Consorzio. E' il caso del tour Aria di San Daniele che percorre dal 2017 ogni anno 15 città italiane con oltre 60 appuntamenti di degustazione, il Fuorisalone con l'installazione immersiva "Vento", lo spin-off di Aria di San Daniele dedicato ai pic-nic e la tradizionale kermesse dedicata al Prosciutto di San Daniele e altre iniziative. (ANSA).