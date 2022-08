Da Lago d'Iseo al Gargano, le mete estive di Wonders

ROMA - Dal Lago d'Iseo all'entroterra sanremese, passando dall'Oasi dei Ghirardi e dal Gargano: con l'arrivo del mese di agosto gli italiani si mettono in viaggio per raggiungere le mete vacanziere. Per supportare i viaggiatori nella selezione dei propri itinerari, "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie", l'iniziativa di Autostrade per l'Italia ha raccolto insieme ai partner della piattaforma - Touring Club Italiano, Wwf e Slow Food Italia - i 20 percorsi top per l'estate 2022, presenti sul sito www.wonders.it. Attraverso il portale dal 15 luglio è possibile, inoltre, partecipare al concorso "Diventa un Wondermaker".

Il Touring Club ha indicato 7 mete: 1. Lago d'Iseo. Gioielli a fior d'acqua (Lombardia) 2. Il Sile. Suggestioni lungo il fiume (Veneto) 3. Entroterra sanremese. Borghi pittoreschi (Liguria) 4. Valmarecchia. La riserva dei due sassi (Marche) 5. Lucca. A casa Puccini (Toscana) 6. Tremiti. Paradiso blu (Puglia) 7. La seta di San Leucio (Campania) Il WWF, invece, ha selezionato 6 Oasi: 1. Oasi gole del Sagittario (Abruzzo) 4. Oasi di Miramare (F.Venezia Giulia) 2. Oasi grotte del Bussento (Campania) 5. Oasi di Valpredina (Lombardia) 3. Oasi dei Ghirardi (Emilia-Romagna) 6. Oasi di Valmanera (Piemonte) Slow Food suggerisce 7 esperienze culinarie: 1. I croxetti di Varese Ligure (Liguria) 2. Le osmize del Carso (Friuli-Venezia Giulia) 3. Tutte le forme della piadina (Emilia-Romagna) 4. Andar per vigneti in Franciacorta (Lombardia) 5. L'extravergine del Gargano (Puglia) 6. Di collina in collina, alla scoperta di Verdicchio e Lacrima (Marche) 7. La creazione della Pizza: dalla farina alla tavola (Campania). (ANSA).