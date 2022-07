Da Carlucci a Zanicchi vacanze vip in Italia

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Mentre Fedez e Chiara Ferragni si godono un primo scampolo di vacanza in Salento, in una masseria vicino Otranto, e Cindy Lauper festeggia il suo compleanno e trent'anni d'amore a Capri con l'attore David Thornton, Sabrina Ferilli ha scelto la Croazia per il primo stop estivo anche per il grande caldo che opprime le nostre città. Abbiamo chiesto di raccontare all'ANSA le loro agognate vacanze.

MILLY CARLUCCI "E' un'estate in gran parte di lavoro come capita sempre, con il gruppo di Ballando staccheremo solo a cavallo di Ferragosto, quando tutta Italia si ferma. La destinazione della vacanza però ancora è da decidere, faremo un summit... dipenderà dai figli".

CHIARA FRANCINI "A me le vacanze piacciono rilassanti - racconta l'attrice - Quest'estate andrò all'Isola del Giglio in un posto dove a cucinare pranzo e cena ci pensa la moglie del proprietario e non devo neanche scegliere il menù. Ci sono pochissime stanze e si arriva e riparte solo via mare. Saranno quindici sempre con lo stesso gruppo di amici, tutti all'insegna di relax, buone letture e dolce far niente".

PAOLA MARELLA Mi godo qualche giorno di meritata vacanza a Formentera dopo mesi in cui non ci siamo mai fermati. Questa in fondo è la prima estate dall'inizio della pandemia in cui torniamo realmente a vivere, si sente ovunque anche la voglia di tornare a viaggiare" SAMUEL PERON Si concederà qualche giorno di vacanza? "Sì, Tania è siciliana e andremo nella sua casa sull'isola a fare un po' di mare, anche se con questo caldo a me piacerebbe anche la montagna".

SERGIO RUBINI "Quest'estate? Non in Puglia. E' stracolma. Me lo ha detto anche il governatore Michele Emiliano: non c'è posto, non ce veni' - racconta tra il serio il faceto l'attore e regista - Me ne andrò in Calabria. Anzi, voglio diventare il divulgatore ufficiale della Calabria. Forza, venite tutti in Calabria".

IVA ZANICCHI Pronta a trascorrere l'estate nei luoghi del cuore: "la Sardegna, dove ho casa, e il mio paesino, Ligonchio, perché ci sto troppo bene ed è rimasto immacolato, sempre uguale. E poi lì c'è il Cavalbianco, il mio monte, il più bello del mondo", dice.

(ANSA).