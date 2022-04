Viaggi di Pasqua con nuovi amici

di Ida Bini (ANSA) - VEREZZI, 11 APR - Per le vacanze di Pasqua Meeters, la community di persone che amano viaggiare in compagnia, propone 5 esperienze diverse organizzate da guide esperte, da nord a sud del Paese.

La prima proposta è Pasquetta in Liguria: si passeggia per Verezzi, delizioso borgo in provincia di Savona, e nei dintorni lungo una fitta rete di mulattiere che collega borgate e villaggi con viste mozzafiato sulla costa. Durante le passeggiate di circa 5 chilometri si passa accanto a cave abbandonate, siti preistorici e mulini a vento. Al termine dell'escursione si partecipa a un picnic vista mare sul prato di san Martino tra uliveti, lecci e macchia mediterranea.

L'itinerario si conclude direttamente sulla spiaggia di Borgio, una delle più belle e ampie del litorale.

La seconda proposta è di trascorrere 3 giorni a Torino con la visita guidata al Museo Egizio il giorno di Pasquetta. Durante il soggiorno nel capoluogo piemontese si alternano visite culturali a tour enogastronomici che si concludono con una caccia al tesoro alla scoperta della storia della città. Il lunedì di Pasqua, infine, è prevista la visita al Museo Egizio, il secondo più importante dopo quello de Il Cairo per quantità e pregio dei reperti.

Una vacanza che unisce cultura e sport è quella proposta a Verona e in Valpolicella: si visita la città scaligera dove si fa anche il pranzo di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, dopo aver visitato una cantina della Valpolicella, si fa rafting sulle acque del fiume Adige in un percorso di circa 10 chilometri e attraverso il canyon di Ceraino. Infine nel borgo di Volargne si partecipa a un gustoso picnic con carne e verdure grigliate e, ovviamente, buon vino.

Quattro giorni alla scoperta della cultura e della bellezza della Costiera Amalfitana, terra patrimonio dell'Unesco, è la quarta proposta di Pasqua in Campania. Si parte da Salerno, dopo aver visitato il centro storico medievale, e si passeggia lungo il sentiero dei Limoni, antico percorso lastricato che collega i borghi di Maiori e di Minori con panorami spettacolari sulla costa. Si prosegue per Amalfi dove si fa il pranzo di Pasqua in un ristorante del centro e si termina la passeggiata a Ravello, la città della musica, tra scorci imperdibili sul mare.

L'ultima proposta è di partecipare a un trekking di 4 giorni nella natura dei monti Sibillini, nelle Marche. Le escursioni vanno dall'Altopiano di Macereto al borgo di Visso, dal lago di Fiastra al canyon delle Lame Rosse, conosciuta come la Cappadocia delle Marche. Tra le bellezze naturali sono previste anche visite più spirituali e culturali nei centri storici degli incantevoli borghi e al complesso dell'abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra.

Per maggiori informazioni: meeters.org (ANSA).