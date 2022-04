Idee per trascorrere la Pasqua in Italia

di Ida Bini (ANSA) - ROMA, 11 APR - Per le vacanze di Pasqua, dal 16 al 18 aprile, saranno 8 i milioni di italiani in viaggio: 4,7 milioni, secondo i dati di Confcommercio e dell'Osservatorio di Confturismo, hanno già organizzato e prenotato 1 o 2 notti in borghi, località dei laghi, città d'arte e terme. E' un turismo domestico, il 74 percento, che preferisce spostamenti di breve durata e all'interno della regione di residenza, scelte determinate soprattutto dai rincari dei prezzi della benzina e dagli effetti della guerra.

Vi segnaliamo alcune idee per trascorrere le vacanze di Pasqua tra tradizioni, arte, sport e relax, da soli e in famiglia. Se vi piace fare trekking e avete voglia di scoprire natura, borghi e angoli segreti del nostro Paese, potete scegliere di cimentarvi con "i cammini della pace", lungo percorsi che hanno fatto la storia e che hanno una forte valenza simbolica e spirituale. La scelta ricade su tre diversi tracciati: i 520 chilometri divisi in 29 tappe del lungo peregrinare tra Abruzzo, Molise e Puglia (ilcamminodellapace.it); i tracciati divisi in 7 tappe che attraversano i paesaggi montuosi della regione trentina sui luoghi simbolo della Grande Guerra (itinerarigrandeguerra.it); il sentiero francescano che da Assisi arriva a Gubbio e si percorre - anche in bici o a cavallo - in 50 chilometri nella rigogliosa natura umbra (viadifrancesco.it).

Il sabato prima di Pasqua potete salire a bordo del treno che dalla piccola stazione Vaticana raggiunge la residenza estiva dei Papi sui colli romani. E' il "Treno delle Ville Pontificie" e collega il Vaticano ad Albano Laziale, consentendo di visitare a Castel Gandolfo la residenza estiva dei Papi, le cui bellezze e ricchezze sono state aperte al pubblico dal 2014. Fino al 29 ottobre ogni sabato, il 25 aprile e il 2 giugno è dunque possibile trascorrere una giornata all'insegna dell'arte, della natura e del buon cibo. Si parte dalla stazione di San Pietro e si viaggia fino a Albano Laziale, dove una navetta conduce alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo e ai giardini di Villa Barberini. Si passeggia tra i lecci, le querce e gli abeti fino ai ruderi dell'antica villa dell'imperatore Domiziano, innalzata accanto al lago di Castel Gandolfo e con un panorama che toglie il fiato. Infine si accede al Palazzo e si visitano lo studio privato del Papa, la sua biblioteca, la camera da letto e la Cappella dove per la prima volta nella storia due Pontefici hanno pregato assieme. Su richiesta è possibile prenotare un pranzo a base di prodotti tipici nel Padiglione del Riposo e poi passeggiare lungo il lago o nei vicoli stretti del caratteristico centro storico del piccolo borgo romano. Verso le 16.30 si rientra alla stazione di Castel Gandolfo, dove il treno riporta a Roma San Pietro con arrivo alle 18.30. Informazioni: m.museivaticani.va In Alto Adige è possibile trascorrere la Pasqua con tutta la famiglia soggiornando in un maso Gallo Rosso. Le strutture tra Dolomiti e vigneti regalano vacanze fuori dai soliti circuiti turistici, immersi nella natura e nell'accoglienza più genuina.

Nel maso che si condivide con una famiglia contadina si possono fare escursioni, attività nella natura oppure semplicemente rilassarsi tra il verde. I bambini possono entrare in contatto con gli animali della fattoria e giocare all'aria aperta. Per Pasqua, inoltre, si possono vivere in prima persona le antiche tradizioni contadine dell'Alto Adige: preparare una colazione a base di uova colorate con materiali naturali o partecipare alla caccia all'uovo nei dintorni del maso. Informazioni e prenotazioni: gallorosso.it Per chi vuole unire il relax di una sauna al piacere di degustare vini e buon cibo le strutture dei Vinum Hotels Südtirol (vinumhotels.com), sempre in Alto Adige, sono pronte ad accogliere gli ospiti per Pasqua con diverse offerte per ogni esigenza. L'Hotel Paradies di Marlengo, tra i vigneti di Merano, propone dal 10 aprile 7 pernottamenti con trattamento di mezza pensione, degustazioni di vini con sommelier, libero utilizzo del centro benessere, colazione tradizionale di Pasqua con pane dolce fatto in casa e cena di gala, da 679 euro a persona.

L'Hotel Mein Matillhof di Laces, in Val Venosta, ha pensato a un'offerta, valida dal 14 al 20 aprile, di 5 pernottamenti con trattamento di colazione, merenda e cena, una degustazione nella cantina del Castelletto, 2 escursioni guidate, la VinschgauCard per l'utilizzo dei mezzi pubblici e la libera entrata nell'area benessere, a partire da 775 euro a persona.

Per i più piccoli c'è, infine, la divertente proposta della caccia al tesoro, organizzata per Pasquetta dai Grandi Giardini italiani. L'evento è pensato per avvicinare i bambini in modo gioioso all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Chi aderisce all'iniziativa riceve una mappa del tesoro che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino prescelto.

E' un'avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche per raggiungere l'ambito tesoro. Per scoprire i giardini che aderiscono al gioco: grandigiardini.it (ANSA).