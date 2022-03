Otto new entry nell'associazione "I borghi più belli d'Italia"

INGRIA - Dalla Liguria alla Sardegna, dal Piemonte alla Basilicata sono 8 i nuovi centri che entrano a far parte dell'associazione "I borghi più belli d'Italia", nata nel 2001 per valorizzare il patrimonio di storia, arte, paesaggi e tradizioni rappresentato dai piccoli comuni. Le new entry, valutate in base a 72 diversi parametri di certificazione, celebrano la bellezza storica, artistica e paesaggistica del nostro Paese e si aggiungono alle altre 325 località già inserite nella rete. I nuovi arrivati sono paesini di montagna circondati da boschi, località di mare, centri medievali e antiche corti che hanno superato la rigida selezione d'ammissione e sono entrati nell'associazione con le loro bellezze, tutte da scoprire.

Si parte da Ingria, in Piemonte, piccolissimo e antico borgo a quasi mille metri d'altezza in Val Soana. E' il luogo ideale dove rilassarsi e camminare tra vicoli puntellati da case di pietra con le montagne a incorniciare il paesaggio e diversi sentieri da percorrere per perdersi nei boschi. Restando in Piemonte, sulle Prealpi biellesi, si visita Rosazza, uno dei principali centri dell'alta Valle Cervo. Qui si ammira il maestoso castello, nato nel 1883 come torre e ampliato negli anni; della fortezza si vedono l'arco in pietra, il cortile, la loggia, i colonnati e i tanti decori, gli stessi che ornano le vie del piccolo borgo. E' un luogo pieno di fascino con architetture ricche di simboli esoterici, voluti da Federico Rosazza, Gran Maestro Venerabile della Massoneria biellese.

Nella vicina Liguria si visita Deiva Marina, in provincia di La Spezia, con le sue spiagge dorate e la macchia mediterranea a incorniciarla. Nel centro si ammirano l'antica chiesa e la torre saracena, ma vale la pena fare una piccola escursione fino a Passo del Bracco per immergersi nella natura, circondati dal profumo di pini e di castagni.

In Lombardia, nell'Oltrepò Pavese, sorge Varzi, centro medievale che regala passeggiate nella storia, tra chiese, torri, il castello Malaspina e via del mercato, fiancheggiata da una doppia fila di portici costruiti dal XIV al XVI secolo. Perdersi nel borgo è piacevolissimo, tra torri e mura medievali su cui affacciano case antiche e chiese che invitano a entrare per scoprire altri tesori d'arte.

In provincia di Ravenna si arriva a Bagnara di Romagna, caratterizzata da un'antica Rocca sforzesca dove si respira storia e arte in un'atmosfera d'altri tempi. E' un esempio di castrum medievale perfettamente conservato, lungo un itinerario parallelo alla via Emilia, che un tempo collegava castelli e residenze signorili, da Bologna al mare Adriatico. Della Rocca, considerata una delle migliori opere d'arte fortificatoria del XV secolo, spiccano il muro di cinta e il fossato.

Si viaggia fino ad Avellino per ammirare Gesualdo, borgo dominato da un Castello, nato come fortezza e poi trasformato in residenza dal Principe Carlo Gesualdo. Conserva ancora l'atmosfera medievale ma è arricchito da elementi rinascimentali. Nel centro del borgo meritano una visita anche le suggestive chiese di san Nicola, che risale al XII secolo, e di santa Maria delle Grazie del 1592, entrambe ricche d'arte.

Viaggiando verso l'Adriatico si arriva a Migliónico, in provincia di Matera, prezioso borgo della Basilicata, caratterizzato da un pittoresco centro storico e dalla Torre di Fino, lungo l'antica cinta muraria con vista mozzafiato sulla Valle del Bradano. Tra le attrazioni ci sono la Chiesa Madre dedicata a santa Maria Maggiore con opere d'arte e un grande organo barocco, e la Chiesa del Purgatorio con il campanile e l'orologio.

In Sardegna c'è l'ultimo borgo entrato nell'associazione: è Lollove, frazione di Nuoro, un borgo piccolissimo e quasi spopolato con antiche abitazioni in pietra grigia e un'atmosfera d'altri tempi.

Per maggiori informazioni: borghipiubelliditalia.it.