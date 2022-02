Stabilimento Toni a Fregene, cancellano la nostra vita

ROMA - "Su questa sabbia ha preso il sole tutta la Dolce Vita romana. Ho una foto di Kirk Douglas sul nostro pattino. Poi c'era Renato Rascel, Rossano Brazzi e la moglie Lidia che arrivava con il suo stuolo di cagnolini, Alberto Sordi... e loro vogliono cancellarci così, come una gomma su un foglio. Vogliono cancellare noi, la nostra storia che è quella degli ultimi 100 anni del mare italiano e dell'Italia stessa, il lavoro delle nostre famiglie che poi è diventato uno stile di vita fatto di lavoro e amore per il mare". In questi giorni in cui la sorte dei balneari viene decisa tra Cdm infuocati e direttive europee è sconsolato Toni Meneghini, 59enne titolare del bagno Toni, uno dei più famosi di Fregene, dove oggi si avvistano ancora tanti vip da Nancy Brilli ad Alessia Marcuzzi, da Maria Grazia Cucinotta a Laura Ravetto.

"Rimarranno alla storia certo - continua - ma per aver contribuito a svendere l'Italia, guardi il vino, gli allevatori.

Ammetto che sono "abbacchiato" come si dice a Roma, ci stanno levando la gioia, la passione. Pensano che sia un lavoro facile? Qui cominciamo alle 6 della mattina e finiamo all'una di notte.

I miei nonni sono morti lavorando qui e anche i miei genitori.

Già lavorano qui i miei figli, che mi aiutano in tutto dall'assistenza in spiaggia alla cucina, si sono anche laureati ma speravano di rimanere a lavorare qui".

Un altro argomento su cui Toni si scalda è il caro ombrellone.

"Parlano di costi irrisori? Oltre al canone - dice - abbiamo tasse regionali, l'Iva al 22% (che c'è solo da noi in Italia), Imu, Ici, nettezza urbana per 12 mesi anche per i mesi che siamo chiusi. Poi la ristrutturazione e la manutenzione costante. Qui basta una mareggiata, il sole, il vento che distruggono e rovinano tutto. E' un continuo...".

Un'azienda quella di Toni che si è evoluta per 4 generazioni: "Se avessimo preso un pezzo di terra vergine, ora avremmo un castello e invece... Ma è troppa la passione per il mare e su questa sabbia ci sono i soldi e gli investimenti dei miei nonni, di mio padre, miei e di mia moglie e in parte già dei miei figli. Ma soprattutto qui c'è la nostra anima e il nostro sangue. Tutta una famiglia che ruota attorno a quest'attività senza contare tutti i dipendenti, d'estate anche 20".

La storia della famiglia Meneghini a Fregene comincia dalla fine dagli anni '20: "Mio nonno arrivò qui dal Veneto nel '29, era un dipendente della Laverda e medaglia d'oro della I guerra mondiale. Mio padre era uno dei pochissimi bambini, raccontava che sulla spiaggia gli amichetti se li immaginava per giocarci... Si insediarono qui e iniziarono a lavorare sul posto, ebbero la prima concessione che si chiamava i Sorci Verdi in ricordo della Trasvolata della Manica. Poi venne la II Guerra e nell'estate del 1943 i tedeschi, temendo lo sbarco degli Alleati, minarono la spiaggia e per non dare riferimenti ai bombardieri, demoliscono le colonne littorie, le cabine e i principali edifici sul lungomare. Vengono abbattuti anche numerosi pini e realizzati fortini, la mia famiglia viene sfollata. Al termine del conflitto, i danni saranno notevoli ma c'è grande voglia di ripartire. Nel 1946, autorizzati dalla Banca d'Italia, aprono i primi sei stabilimenti balneari: c'è anche Toni, i miei sminano e bonificano la spiaggia. Lo Stato non aveva la possibilità di controllare le coste e quindi dava queste concessioni a canoni ricognitori".

Anche su questo punto Toni ribadisce che chi oggi decide non riflette sul gran lavoro fatto: "Ci si occupava di tutto, la balneazione, la pulizia delle coste, l'assistenza al mare (anche a costo della propria vita, non c'erano i bagnini e defibrillatori, si cercava con quel poco che c'era di accontentare tutti. Si servivano i prodotti agricoli del posto e le prime rare scatolette di tonno. Lo ripeto perché non hanno cognizione di che danno stano facendo. Non siamo arrivati qui trovando tutto, su questa sabbia c'è la vita di tutta la mia famiglia , abbiamo portato la sabbia con i carrelli...". (ANSA).