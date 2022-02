Dalle ciaspole ai cavalli, idee sulla neve per chi non scia

- CAREZZA, 07 FEB - La montagna innevata piace anche a chi non pratica lo sci: il manto bianco delle cime invita a camminare con le ciaspole, a fare escursioni guidate nei boschi o con le slitte trainate dai cavalli, a scivolarci con lo slittino o a pedalare con biciclette da neve. Ecco alcune attività che si possono fare in alternativa allo sci, tutte facili da praticare e spesso senza la necessità di prendere gli impianti di risalita.

La Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti a soli 20 minuti da Bolzano, è ricca di boschi e foreste da scoprire con le ciaspole: è possibile infatti fare escursioni con le racchette da neve intorno alle Dolomiti del Latemar e del Catinaccio, caratterizzate anche dai facili tratti pianeggianti e con una splendida vista panoramica. Ogni settimana vengono organizzate 3 escursioni guidate con le ciaspole e un tour panoramico. Nelle aree sciistiche Carezza e Obereggen è possibile prendere a noleggio l'attrezzatura (7 euro) e partecipare alle passeggiate guidate: fino al 12 aprile ogni martedì le ciaspolate partono alle 10 dal parcheggio Bar Arche di Nova Ponente e si inoltrano in prati e boschi innevati per circa due ore. Il costo è di 10 euro e 5 per i bambini fino ai 13 anni. Ogni mercoledì fino al 13 aprile si cammina con l'istruttore Hans Pattis per circa 5 ore da Nova Levante a Carezza. Ogni giovedì si parte alle 10 dalla malga Laab a 1.650 metri d'altezza e si cammina lungo il sentiero forestale fino alla malga Neuhütt Alm, dove si pranza.

Il ritorno è verso le 15 al punto di partenza. Per gli appassionati dello slittino a Obereggen ci sono il tracciato Absam, la pista Hubertus di 1 chilometro e mezzo nel comprensorio di Carezza e il circuito Malga Epircher Laner, di 2 chilometri e mezzo, illuminato anche la sera di martedì, giovedì e venerdì. Per maggiori informazioni: valdega.com In Val Badia l'Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, offre un ricco programma di attività guidate tra i boschi: ogni settimana l'hotel organizza ciaspolate ed escursioni con la slitta. Al ritorno ci si può rilassare in un'oasi di benessere con diverse aree relax, sauna e l'infinity pool sul rooftop con vista sulle Dolomiti. Per maggiori informazioni: myexcelsior.com A 14 chilometri verso nord a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato, l'esclusiva dimora storica Maurn organizza gite in slitta sulla neve trainata dai cavalli per raggiungere la malga Heidenberg, dove si gusta una merenda tipica e si impara a fare il pane integrale casereccio. Per maggiori informazioni: maurn.it In Valle Aurina l'Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat organizza soggiorni di benessere, gourmet, ciaspolate e fuoripista in slittino. Tra le attrazioni più divertenti c'è la discesa in slittino al Monte Spico, la più lunga dell'Alto Adige; una volta alla settimana al Klausberg è possibile slittare di notte. E' possibile anche partecipare a una romantica passeggiata in carrozza in mezzo alla neve, sorseggiando vin brulè con biscottini fatti a mano. Per maggiori informazioni: alpenpalace.com Anche la montagna di Bressanone offre la possibilità di scivolare con lo slittino su RudiRun, la pista di 9 chilometri, tra le più lunghe delle Alpi. Fino al 6 marzo, inoltre, ogni domenica dalle 11 alle 15 un esperto è a disposizione presso la stazione a monte della cabinovia Plose per insegnare a scivolare correttamente. A Varna, sempre intorno a Bressanone, c'è anche la pista naturale di Spelonca con un tracciato di media difficoltà lungo 4 chilometri e mezzo. Per maggiori informazioni: brixen.org Si va in slittino anche sulla pista Croda Rossalunga di 5 chilometri e mezzo e con un dislivello di 600 metri: è il divertente tracciato delle Dolomiti di Sesto, dove si attraversano boschi e prati, godendo di panorami e scorci mozzafiato. Più romantico, ma ugualmente emozionante, è il giro in slitta trainata da cavalli: è una delle proposte del BadMoos - Dolomites Spa Resort di Sesto, nel cuore della incontaminata Val Fiscalina, sotto lo sguardo imponente delle Tre Cime, patrimonio dell'Unesco. L'hotel organizza anche passeggiate con le racchette da neve lungo sentieri ben tracciati, come il facile percorso Moso-Val Fiscalina-Rifugio Fondovalle, che si sviluppa attraverso i boschi di larici e la romantica valle altoatesina fino ai piedi della Cima Una. Un po' più impegnativa è l'escursione invernale alle Malghe di Sesto che collega Klammbach con la malga Nemes in un percorso di 11 chilometri.

Per maggiori informazioni: badmoos.it La catena alberghiera Luxury Bike, con le sue numerose strutture in Veneto, Trentino e Alto Adige, propone soggiorni e vacanze sulla neve con numerose attività anche per chi non scia. In particolare organizza escursioni con le fat bike, mountain bike dotate di copertoni larghi e a volte chiodati, che garantiscono una maggiore tenuta sulla neve. Si pedala lungo percorsi e itinerari ben battuti, appositamente tracciati nei comprensori sciistici, nei boschi e lungo le strade e i sentieri. A Cortina d'Ampezzo si trovano piste per fat bike alle spalle degli impianti di Col Gallina sul Passo Falzarego, mentre un'escursione più impegnativa è attraverso i boschi di Fiames per raggiungere Castel Uberto e da qui addentrarsi nel parco naturale di Fanes-Sennes-Braies dove si trova la suggestiva cascata ghiacciata, e poi proseguire verso l'altopiano di Fodara-Vedla. In ogni caso, possono essere percorsi in sella a una fat bike tutti gli itinerari a piedi o indicati per le ciaspole presenti nella Conca Ampezzana. In Val Gardena si organizzano escursioni sulla neve in sella a una fat bike anche in notturna. Infine, ai piedi delle Dolomiti del Brenta, il Piccolo Dolomiti Resort di Andalo in provincia di Trento è nel cuore del Dolomiti Paganella Bike, un parco con oltre 400 chilometri di percorsi per bici e mountain bike collegati tra loro per tutti i livelli e discipline. Ci sono anche escursioni accompagnate da prenotare direttamente in hotel. Per maggiori informazioni: luxurybikehotels.com (ANSA).