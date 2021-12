Natale sulla neve dalla Valle d'Aosta all'Abruzzo

COURMAYEUR - E' un Natale ancora condizionato dalle misure necessarie per affrontare l'emergenza sanitaria. Restano confermati l'uso della mascherina anche all'aperto, il distanziamento fisico e il green pass, rafforzato per alcune attività al chiuso e nei ristoranti e se la regione è in fascia gialla. Per le feste vi proponiamo 5 vacanze sulle neve, dalla Valle d'Aosta all'Abruzzo.

Courmayeur, località valdostana ai piedi del Monte Bianco, si prepara ad accogliere sciatori e famiglie con appuntamenti legati al Natale e tante novità sportive sulle piste del comprensorio Courmayeur-Chécrouit/Val Vany con 42 chilometri di tracciati di ogni tipo. Per i più piccoli c'è lo show dedicato a Rhémy de Noël, protagonista di un allestimento teatrale al Jardin de l'Ange il 24 dicembre; da lì partirà anche un corteo con fiaccole luminose per accendere la grande lanterna che illuminerà le feste di Courmayeur fino al 9 gennaio. Ci sono anche il Fun Park di Dolonne, le piste da affrontare con i maestri di sci e l'arena del ghiaccio, dove il primo gennaio alle 18 si celebra il Courmayeur On Ice con luci e piroette sul ghiaccio. Per tutti c'è la funivia Skyway Monte Bianco, che collega Courmayeur a Punta Helbronner, a 3.466 metri d'altezza: un'esperienza di viaggio imperdibile, anche grazie alle cabine circolari e trasparenti che ruotano durante tutto il tragitto per mostrare un panorama sempre diverso. Chi ama lo sci di fondo e le ciaspolate ha a disposizione i tracciati e i fiabeschi sentieri della Val Ferret. Info: courmayeurmontblanc.it Nel vicino Piemonte la suggestiva località di Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa, offre una vacanza all'insegna del benessere, delle tradizioni Walser e dello sci nell'area Monterosa Ski. Il resort Mira Alagna Mountain Resort & Spa (mirahotels.com) propone una vacanza che unisce lo sport sulla neve in 180 chilometri di piste, tutti collegate, tra Piemonte e Valle d'Aosta al relax dei trattamenti e della piscina panoramica, oltre alle merende speciali e ai menu tipici del ristorante. L'albergo, con la sua tipica costruzione in pietra e legno, sorge ad appena 300 metri dagli impianti. Il comprensorio principale "3 Valli sci ai piedi" (Alagna Valsesia, Gressoney-La-Trinité, Champoluc) ospita tracciati adatti ai più esperti, agli amanti del freeride e dello sci alpinismo, mentre verso valle molte attività sulla neve garantiscono il divertimento per famiglie e principianti.

C'è anche la possibilità di sciare in notturna sulla pista "Leonardo David Special", apprezzata dai più esperti per i continui cambi di ritmo e le forti pendenze; merita anche il "Fun Slope" al Colle Bettaforca, una divertente pista piena di curve paraboliche, tunnel, gobbe, depressioni e chiocciole. A pochi minuti da Alagna Valsesia c'è la piccola stazione Wold con due piste facili e il "Wonder Wold", regno dello sci fuoripista pensato per i più piccoli. Per il periodo natalizio il resort propone il pacchetto "Bianco Natale" che include tre notti in mezza pensione, la scelta tra tre menù a colazione e a cena, speciale merenda della Vigilia con cioccolata calda o vin brulè e pranzo di Natale, regalo sotto l'albero per tutti i bambini e accesso alla piscina panoramica e all'area benessere. I bambini fino agli 11 anni non pagano. C'è anche il pacchetto di Capodanno per un soggiorno minimo di 7 notti in mezza pensione che include cenone, merenda con cioccolata calda o vin brulè e accesso all'area benessere e alla piscina panoramica.

Tra Lombardia e Trentino la ski area di Ponte di Legno-Tonale offre agli appassionati di sci chilometri di piste e appuntamenti legati al Natale e al Capodanno: si può assistere a un concerto in un igloo, a 2.600 metri d'altezza, con i musicisti che suonano strumenti fatti di ghiaccio; o partecipare al nuovo Water Music Festival, una rassegna musicale con spettacoli sull'acqua e con l'acqua. Si possono fare acquisti nei mercatini e immergersi nell'atmosfera natalizia dei presepi e delle fiaccolate notturne come quella del 28 dicembre sulla pista Temù, dalle 18.30, o quella di Capodanno a Ponte di Legno sulla pista Corno d'Aola, dalle 19. Info: pontedilegnotonale.com Sentieri che si perdono tra i boschi, tetti e vette imbiancati, luminarie e decorazioni che impreziosiscono villaggi fiabeschi: l'Alto Adige è una cartolina perfetta per vivere l'atmosfera invernale e accogliente delle feste. Nel cuore della Val Pusteria a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato, sorge l'esclusiva dimora storica Maurn, recentemente restaurata negli antichi affreschi e stucchi d'epoca. La struttura si presta a essere interamente affittata ma offre anche appartamenti, perfetti per trascorrere le feste natalizie in famiglia. Fino al 26 dicembre è possibile affittare l'intero primo piano che può ospitare fino a 11 persone e che comprende 7 pernottamenti con prima colazione, 3 cene, una degustazione di vini e una romantica gita sulla slitta trainata dai cavalli. La residenza Maurn organizza una giornata di degustazioni e di shopping al mercatino di Brunico e un servizio di transfer alle piste più vicine - Plan de Corones, Sellaronda, Alta Badia, Cortina e Tre Cime di Lavaredo - per gli appassionati di sci con una ski room, il maestro privato e la prenotazione delle baite e dei rifugi più esclusivi delle Dolomiti. Info: maurn.it Roccaraso, in Abruzzo, è tra le località sciistiche più apprezzate dell'Appennino: 110 chilometri di piste nel comprensorio degli Altopiani Maggiori, piste da fondo, snow-board ed escursioni sci ai piedi. Fino al 19 dicembre si può raggiungere il mercatino di Natale salendo a bordo dello storico trenino che da Sulmona raggiunge Roccaraso passando per Campo di Giove: si viaggia lungo un itinerario panoramico di montagna verso le pendici della Maiella e gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, toccando la quota massima della linea a quasi 1300 metri di quota. Dal 26 dicembre al 6 gennaio il treno parte da Sulmona e raggiunge Castel di Sangro, passando sempre per Campo di Giove. A 6 chilometri da Roccaraso c'è Pescocostanzo, inserito tra i borghi più belli d'Italia, dove fino al 4 gennaio ci sono mercatini di Natale, concerti, lo spettacolo itinerante "Favole sotto l'albero con musiche e racconti" e giochi per i bambini. Info: abruzzoturismo.it o roccaraso.net (ANSA).