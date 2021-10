Turismo: Garavaglia, valorizzare cammini e treni storici

(ANSA) - OTRANTO, 18 OTT - "Quello dei cammini e dei treni storici è un patrimonio enorme che dobbiamo mettere a frutto, svilupparlo senza consumarlo". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che sta percorrendo, a bordo di un treno storico della fondazione Fs, accompagnato dall'assessore al turismo della Regione Puglia Massimo Bray ,l'ultima tappa della Marcia europea della via Francigena 'Road to Rome 2021', da Otranto a Gagliano del Capo. Qui il convoglio sarà accolto dai pellegrini partiti lo scorso 15 giugno da Canterbury.

"I cammini sono uno strumento importantissimo - ha detto Garavaglia - ma dobbiamo creare un sistema in modo che non siano sono eventi spot, così come per i treni storici". "Questa miscela straordinaria di arte, storia, cultura e paesaggio che abbiamo - ha concluso - è la nostra migliore materia prima sulla quale bisogna investire".

A bordo del convoglio storico anche il presidente dell'associazione europea delle Vie Francigene Massimo Tedeschi, i rappresentanti istituzionali di Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, e delle regioni che compongono la via Francigena, e il direttore generale della Fondazione FS italiane Luigi Cantamessa. (ANSA).