'Italia in bici', la nuova Guida di Repubblica

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La scoperta dell'Italia in sella alla bicicletta: 'Italia in Bici' è la nuova Guida di Repubblica che attraversa in oltre 40 itinerari le regioni, tra tornanti di montagna, strade di collina e percorsi a due passi dal mare. Le aree per ciclisti e i riferimenti sul territorio per i cicloamatori si alternano tra le segnalazioni alle bellezze paesaggistiche e culturali, così come ai consigli sulle tipicità dell'enogastronomia, disegnando una esperienza a 360 gradi su percorsi compresi tra i 30 e gli 80 km di lunghezza. Mappe mostrano anche le stazioni ferroviarie nelle vicinanze del percorso, così da proporre al lettore una possibilità di abbinamento tra "pedali e rotaie" in un'ottica di mobilità sostenibile.

Agli itinerari seguono segnalazioni su dove mangiare, dove dormire e cosa comprare, con particolare attenzione alle strutture "bike friendly". Spazio a consigli tecnici e alle testimonianze di volti noti che propongono le loro esperienze ai lettori, come Linus, conduttore radiofonico e televisivo e direttore artistico di Radio DeeJay, Francesco Moser, "lo sceriffo" del ciclismo italiano, o lo chef Davide Oldani, grande amante delle due ruote.

Ogni regione è preceduta dalla voce di personaggi dello spettacolo, artisti e sportivi: per la Sicilia Vincenzo Nibali, per l'Emilia Romagna Davide Cassani, per le Marche Roberto Mancini, per il Friuli Venezia Giulia Bruno Pizzul, per la Lombardia Veronica Pivetti, per la Calabria Vittoria Belvedere.

La copertina è stata disegnata ad hoc dall'artista Mimmo Paladino.

"L'idea di una Guida interamente dedicata all'Italia in bici - sottolinea nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa - nasce dalla certezza che bastano due ruote per acciuffare le bellezze di un territorio straordinario, per godere le suggestioni di una Penisola che non finisce mai di sorprendere, scoprendo luoghi a volte sconosciuti, talvolta colpevolmente ignorati, dimore di charme e santuari della cultura disseminati lungo l'asse infinito delle strade statali del Belpaese. E questo lungo viaggio l'abbiamo organizzato in compagnia di personaggi legati al ciclismo, alla cultura, all'arte, all'imprenditoria. Tutti con un amore spiccato per le due ruote che ci aiutano a svelare e ad innamorarci sempre più di angoli, personaggi, sapori, emozioni che rendono irrinunciabile l'amore infinito per il nostro Paese". La Guida Italia in Bici sarà disponibile dal 22 luglio in edicola e al link ilmioabbonamento.gedi.it, e subito dopo in libreria, Amazon e Ibs. (ANSA).