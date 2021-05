Le Marche ripartono con Mancini, "pronti a farvi emozionare"

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - "Vi presento il terreno di gioco su cui ho mosso i primi passi. Farò di tutto per farvi conoscere questa sconfinata bellezza. Registi di tradizioni uniche, bandiere di una storia senza tempo scendono in campo ogni giorno". Gioca su una serie di richiami e metafore calcistiche, oltre che su immagini mozzafiato delle bellezze del territorio, la campagna promozionale della Regione Marche con il ct della Nazionale, lo jesino Roberto Mancini come testimonial. Mancini rilanci il palone a dei ragazzi che giocano su una spiaggia del Conero, sente "profumo di vittoria" nel tartufo, "sono questi i capolavori che cercavo" dice aggirandosi tra musei, quadri e palazzi storici. "Siamo pronti per una nuova stagione" uno dei claim della campagna: 9 mini spot da 15 secondi e le versioni da mezzo minuto, disponibili anche in versione radiofonica, che da domani saranno diffusi sulle reti Rai e sui social e, in prossimità degli Europei, anche su Sky, accompagnando l'avventura degli azzurri e di Mancini. Previste anche uscite sulla carta stampa. La "nuova stagione" è quella che si spera possa portare alla ripartenza del turismo nelle Marche, dopo mesi di restrizioni legate al covid. Ma il tema della campagna "Marche. Pronti a farvi emozionare" suona come quello dei grandi eventi di sport internazionale: "abbiamo il potere di creare nuove emozioni, di farvi urlare di gioia, spalancare gli occhi, possiamo farvi innamorare, siamo pronti". Per l'anteprima degli spot Mancini si è collegato a distanza con la Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona, con il presidente Francesco Acquaroli e il delegato al turismo della Camera di Commercio Marche Massimiliano Polacco. "Il merito è tutto del territorio, la bellezza delle Marche è unica, qui c'è tutto: monti, mare, monumenti, paesaggi. E per tutta quella che si vede, potevate anche fare senza testimonial!" si è schermito.

Elettrizzati invece Acquaroli e Polacco: il presidente ha auspicato una stagione estiva di ripresa per il turismo, notando "l'effetto entusiasmo" che si è creato intorno a Mancini: "la speranza è che, grazie a lui, le Marche possano essere meglio identificate e riconoscibili attorno all'offerta turistica che proponiamo ai mercati nazionale e internazionale", puntando verso la destagionalizzazione: "questo è un punto di partenza e non di arrivo delle strategie promozionali delle Marche".

Polacco è rimasto colpito dal "piglio che mette Mancini quando dice che siamo pronti per la prossima stagione, sintesi della forza e della voglia di ripartire di tutti i marchigiani. Sono spot che danno molta energia. Quando i nostri imprenditori lo vedranno, saranno stimolati a partecipare a questa sfida in cui è in gioco l'economia turistica del territorio: quest'anno dobbiamo lavorare per fare il tutto esaurito". (ANSA).