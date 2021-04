Wedding Tourism, sì dei vip da Power a Clooney

di Ida Bini (ANSA) - ROMA, 18 APR - Le prime celebrities che decisero di sposarsi in Italia furono gli attori hollywoodiani Linda Christian e Tyrone Power: nel 1949 celebrarono le loro nozze da favola a santa Francesca Romana a Roma. Sessant'anni dopo in una cappella privata del Vaticano le nozze di Mena Suvari con il produttore italiano Simone Sestito. Più clamore e interesse destò la festa glamour che unì il celebre attore Tom Cruise a Katie Holmes nel 2006 nel palazzo degli Odescalchi che domina il lago di Bracciano. L'elegante e prestigiosa location venne in seguito scelta anche da Petra Ecclestone, che sposo' l'uomo d'affari James Stund con una festa da guiness, uno dei matrimoni piu' costosi al mondo. Venezia nel 2014 ha ospitato le nozze tra George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin, era già stata scelta nel 1997 del chiacchierato matrimonio di Woody Allen con Soon-Yi Previn e nel 2009 della più fastosa cerimonia voluta dall'attrice messicana Salma Hayek che si unì in matrimonio con Francois-Henri Pinault.

Risale al 2011 lo sfarzoso matrimonio di Vinita, la figlia di Pramod Agarwal, magnate indiano del ferro, che per la cerimonia in perfetto stile Bollywood scelse l'isola di san Clemente, nella laguna di Venezia, con 800 invitati e due elefanti e Shakira come cantante. La Puglia ha ospitato nel 2012 le nozze glamour dell'attrice hollywoodiana Jessica Biel e della popstar Justin Timberlake a Borgo Egnazia. Risale a settembre 2014, invece, il matrimonio da favola di Charlie Gilkes, ricco rampollo e amico di Pippa Middleton, con Anneke von Trotha Taylor nel castello di Monopoli alla presenza del principe Harry. Sofia Coppola ha sposato il rocker Thomas Mars, cantante dei Phoenix nella localita' lucana di Bernalda, in Basilicata. Anche le regioni centrali d'Italia sono molto gettonate dal jet set internazionale: nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze il rapper e produttore musicale Kanye West ha sposato Kim Kardashian, mentre vicino a Citta' della Pieve, in Umbria, nel 1997 si e' svolto il matrimonio dell'attore inglese Colin Firth con la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli.

Risalendo lo stivale due coppie famose hanno scelto, invece, la romanticissima Liguria: nella glamour Portofino il calciatore dei Red Devils Wayne Rooney ha sposato nel 2008 la storica fidanzata Coleen McLoughli con una festa faraonica, mentre un anno prima nella vicina Santa Margherita si erano giurati amore eterno il rocker Rod Stewart e la modella Penny Lancaster. Gli attori americani Emily Blunt e John Krasinsk nel 2010 hanno scelto il giardino di villa Oleandra, la residenza estiva di Clooney sul lago di Como. Nel 2013 John Legend e la modella Chrissy Teigen hanno detto si' a Villa Pizzo, a Cernobbio.

