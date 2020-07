Un'estate in riva al fiume

PIACENZA - Acque cristalline, vegetazione incontaminata, cascatelle e lidi bianchissimi: molti corsi d'acqua regalano accessi per fare il bagno e rilassarsi al sole. Sono un'alternativa low cost alle spiagge costiere ma richiedono una maggiore attenzione per la presenza di correnti e di fondi acciottolati e spesso scivolosi. Quel che offrono le spiagge dei fiumi però sono scorci paesaggistici unici da scoprire e da fotografare. Ecco 8 località balneabili lungo i fiumi da nord a sud d'Italia, mete amate da chi pratica canyoing e trekking ma anche da chi cerca il fresco e un po' di avventura.

Val di Mello. E' una bellissima valle in provincia di Sondrio riconosciuta nel 2009 come riserva naturale e ricca di laghetti, torrenti e corsi d'acqua dove rinfrescarsi d'estate. La valle lombarda, che si raggiunge camminando lungo una rete di sentieri e antiche mulattiere tra abeti e faggi secolari, è un luogo suggestivo e fiabesco: si arriva in automobile fino a San Martino, frazione di Val Masino, e ci si incammina fino al torrente Mello e al rifugio Rasega. Durante la passeggiata, semplice e adatta a tutti, si attraversano luoghi incantevoli come il lago Bidet della Contessa, uno specchio d'acqua verde cristallina che invoglia a tuffarsi ma la cui temperatura è sempre troppo bassa per fare il bagno. Proseguendo si arriva al torrente che scorre veloce toccando l'agriturismo Ca' dei Scuma e tante altre piccole baite immerse nel verde, fino al rifugio Rasega, termine dell'escursione e dove il torrente si apre a spiaggette, pozze rinfrescanti e a una cascata immersa nel bosco.

Pozze smeraldine. Si trovano a Tramonti di Sopra lungo il fiume Meduna che scorre nel Parco delle Dolomiti Friulane, in provincia di Pordenone e devono il loro nome al meraviglioso colore verde delle loro acque. Sorgono in un luogo incantevole e unico dove fare il bagno, immersi nella bellezza naturale delle Dolomiti. Si raggiungono percorrendo per pochi chilometri un sentiero che parte da Tramonti di Sopra e si inoltra nel Parco fino al tratto del fiume dove l'acqua si raccoglie in pozze profonde, le cui rocce bianche si trasformano in piattaforme perfette per i tuffi.

La spiaggia bianca della Chiesetta di Brugnello, nella Val Trebbia, è un lido candido bagnato da acque smeraldine lungo il fiume Trebbia, a sud di Piacenza. La spiaggia, dominata da una chiesetta medievale, si trova in una curva disegnata dal fiume che si insinua nei primi tratti dell'Appennino formando splendidi paesaggi. E' facile raggiungerla: da Piacenza si percorre la statale in direzione Genova; superata Marsaglia si segue il corso del fiume fino all'altezza del borgo di Brugnello. In realtà lungo il fiume Trebbia, affluente del Po che scorre nella provincia di Piacenza, ci sono diversi altri luoghi dove fermarsi a fare il bagno, anche se le spiagge più ampie si trovano nella parte bassa del fiume.

Nei dintorni di Camaiore, in provincia di Lucca, la valle del torrente Candalla è ideale per un bagno tra cascatelle, piscine naturali e una vegetazione lussureggiante. Il terreno carsico delle Alpi Apuane crea, infatti, improvvise cascate e pozze d'acqua profonde, grotte e laghi, tutti luoghi ideali dove bagnarsi. La valle si raggiunge da Camaiore attraverso il borgo di Greppolungo, seguendo le indicazioni per l'Osteria di Candalla. Qui si parcheggia l'auto e a piedi si segue la strada che conduce a una ferriera dell'Ottocento che ancora conserva i mulini con le pale, i canali e le sculture in ferro; da qui si arriva alla prima pozza, la più profonda e usata per fare tuffi spettacolari, e superato il ponte si prosegue fino al primo bivio a destra, dove si incrociano i ruderi di un vecchio mulino e bellissime pozze d'acqua adatte a tutti, con cascatelle, piccoli canyon e una ricca vegetazione. Sopra incombe la parete di Candalla, usata per le arrampicate.

Mercatello sul Metauro è un luogo ideale dove fare un tuffo nella natura più incontaminata della provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Il luogo dove fare il bagno è la Cascata del Sasso, in un piccolo e limpido fiume che si riversa da un'alta scogliera, a pochi chilometri dal borgo medievale di Mercatello, inserito nell'associazione dei "Borghi più belli d'Italia". Intorno alla cascata le rocce e gli alberi di un bosco creano il luogo perfetto per una giornata di bagni e pic-nic.

A pochi chilometri da Narni, in Umbria, all'interno di una stretta valle il fiume Nera crea una piscina naturale dalle stupende sfumature turchesi e smeraldo: sono le Moli di Narni, un luogo perfetto per rinfrescarsi durante le giornate afose estive. L'acqua è limpida e lascia intravedere le rocce, mentre intorno alla riva c'è una fitta vegetazione selvaggia, non lontano dalle gole del Nera. Il luogo, non facilmente raggiungibile perché privo di segnaletica, si trova lungo la strada Narni-Nera Montoro-Orte, a poche centinaia di metri dalla frazione di Stifone. Si può arrivare con la macchina e lasciarla lungo un vialetto e poi scendere a piedi oppure in mountain bike seguendo un itinerario verso la "Strada dello Stabilimento".

Rio Pitrisconi in Sardegna è accessibile solo a chi pratica cayoning e torrentismo o ai più intrepidi escursionisti che riescono a tuffarsi nelle sue fredde acque. Il fiume, che scorre tra i comuni di San Teodoro e Padru nel cuore roccioso della Gallura, ha eroso il granito rosa creando spettacolari gole, cascate e piscine naturali, non facili da raggiungere se non percorrendo un sentiero di 300 metri muniti di muta, caschetto e imbragatura. La fatica, però, è ripagata dalla bellezza del fiume, della gola e della piscina dall'acqua color smeraldo.

E' spettacolare la cascata Capelli di Venere che si trova a Casaletto Spartano nel Cilento, uno scenario unico tra cascatelle ricoperte da muschi verdeggianti e fiabeschi. La cascata è in realtà un insieme di sottili getti d'acqua che nascono dal rio Bussentino, un affluente del fiume Bussento, e formano pozze naturali all'interno delle quali è possibile anche fare il bagno e farsi massaggiare dal getto. E' un piccolo angolo di paradiso e di benessere nell'area attrezzata Capello, creata in mezzo alla natura e a un fitto sottobosco; si raggiunge percorrendo la superstrada che da Padula-Buonabitacolo arriva a Caselle in Pittari; da qui, si prende la statale fino a Casaletto Spartano e si seguono le indicazioni stradali per la cascata.