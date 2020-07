Le celebrities scelgono l'Italia, da Rio de La casa di carta alla Hunziker

BAJA SARDINIA - L'ultimo è stato Rio de La casa di Carta: l'attore Miguel Herrán è stato accolto al suo arrivo in gommone a Baja Sardinia in Costa Smeralda sulle note di 'Bella ciao' ma molte altre star sceglieranno le vacanze italiane. E' l'estate delle vacanze di prossimità, della voglia di isolarsi dal mondo e di cercare luoghi tranquilli e rilassanti: tra ville nascoste nel verde e alberghi lontani dalla folla, anche le celebrities hanno cambiato le proprie abitudini e le destinazioni per trascorrere le vacanze. Molti di loro hanno scelto l'Italia: attori, registi, cantanti e scrittori hanno deciso di rilassarsi al sole del Belpaese per cercare di dimenticare gli ultimi mesi di lockdown.

E' di qualche giorno fa la notizia che il rocker britannico Mick Jagger, frontman dei mitici Rolling Stones, abbia scelto la Toscana per le sue vacanze estive. Il cantante è ospite della famiglia Della Gherardesca nella tenuta Ornellaia tra Castagneto Carducci e Bolgheri, un angolo di paradiso della campagna toscana. Il cantante vuole festeggiare in Italia i suoi 77 anni e pare voglia rimanervi fino a ottobre, per rilassarsi tra le dolci colline immortalate da poeti e pittori, famose per i vini pregiati e la costa degli Etruschi. Non è la prima volta che Mick Jagger viene in quest'angolo di Toscana anche perché l'amico Manfredi della Gherardesca è sposato con Maria Theodora Loewenstein, figlia dello storico manager dei Rolling Stones. Jagger, inoltre, ha più volte twittato il suo apprezzamento per la tranquillità e la bellezza di Castagneto Carducci. "Mi sto godendo il sole", ha condiviso su Instagram il cantante con uno scatto dove viene ritratto davanti al sole della Toscana. D'altronde questa zona è abituata a ospitare vip e celebrities: è stata, infatti, a lungo il buen retiro di altri famosi cantanti come Sting e Madonna.

Hanno scelto il sole della Toscana anche la celebre influencer Chiara Ferragni che è stata fotografata in un prestigioso stabilimento balneare di Forte dei Marmi, località elegante ed esclusiva nel cuore della Versilia, alle spalle delle Alpi Apuane, dove ha trascorso una breve vacanza con la famiglia e alcuni amici. Sempre in Toscana in questi giorni sono stati fotografati altri Vip in vacanza: l’attrice Ambra Angiolini e il compagno Massimiliano Allegri hanno scelto la bellezza incontaminata di Capraia, isola toscana di fronte alle coste livornesi tra le più gettonate per la riservatezza e la bellezza naturale; lo testimoniano i numerosi selfie che la coppia si è fatta davanti al locale “La Gelateria”. Il cantante romano Antonello Venditti ha preferito una vacanza all’Elba, a Marina di Campo, da dove in barca si è spinto spesso fino in Corsica.

Anche il premio Oscar messicano Alfonso Cuarón ha scelto la Toscana per una breve vacanza nella sua casa di Capezzano Monte, frazione di Pietrasanta, paese di origine della moglie, l’attrice Annalisa Bugliani.

L’amatissimo rocker Vasco Rossi, a secco di concerti come quasi tutti i suoi colleghi musicisti, ha scelto la spiaggia “sotto casa”: ha deciso, infatti, di trascorrere le vacanze estive sulla costa romagnola. Negli ultimi giorni è stato avvistato a bordo piscina in una villa di Rimini, il luogo natale di Fellini. Lo stesso rocker ha scritto su Twitter: “Faccio le veci di Fellini… sono l’ultimo vitellone rimasto in città”. Varigotti, in Liguria, è il luogo delle vacanze di Michelle Hunziker che anche quest’anno ha scattato una cartolina delle sue prime vacanze dopo il lockdown con tutta la famiglia. “Un’estate italiana...Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare... ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia”, ha commentato la conduttrice su Instagram.

Hanno scelto la riviera ligure anche il calciatore Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, che hanno trascorso una breve vacanza romantica nei dintorni di Albenga, in una località rimasta misteriosa, prima di tornare con tutta la famiglia nella villa di Sabaudia, tra le dune del Circeo. Pochi giorni fa il tennista Roger Federer è arrivato a Finale Ligure, sulla riviera di Ponente, dove ha voluto incontrare la coppia di ragazze che durante il lockdown palleggiava dal tetto di un palazzo. In realtà si è poi saputo che il campione svizzero stava girando uno spot ma ha apprezzato la breve sosta in Liguria.

E’ un’estate tutta italiana anche per un altro amato cantante: Gianni Morandi, che con la moglie Anna ha deciso di viaggiare da Matera a Lecce per risalire la riviera adriatica ed esplorare le isole del Tirreno. Il cantante sta documentando le bellezze del nostro Paese su Instagram: tra i sassi della città lucana ha scritto “visita nella bellissima Matera, famosa per le case scavate nella roccia. Ci sono passati molte volte... per Anna, invece, questa è la prima volta, ma dice che non sarà l’ultima”. Da qui si sono recati a Lecce, gioiello barocco del Salento, e hanno proseguito per la riviera adriatica fino a Casalborsetti, frazione del comune di Ravenna.

Ed è proprio la Puglia, in particolare il Salento, la destinazione preferita dalle celebrities per quest’insolita estate post Covid: l’hanno scelta gli attori Raoul Bova e Luca Argentero con le rispettive famiglie; le sportive Federica Pellegrini e Flavia Pennetta con il marito Fabio Fognini. Anche il regista e attore Carlo Verdone è stato avvistato in Puglia, sui luoghi che ha immortalato nel suo ultimo film, “Si vive una volta sola”. E’ atteso anche l’attore George Clooney, che, separato dalla moglie, pare abbia deciso di rilassarsi in una suite vista mare vicino a Monopoli. Non lontano, da qualche giorno stanno trascorrendo le loro vacanze estive anche gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri con la famiglia.

Sempre in Puglia, a Galatina, la cantante Giorgia è stata avvistata a passeggio per le strade del borgo salentino dove ha una villa per le vacanze; a Marittima, da anni, la presentatrice televisiva Serena Dandini vi soggiorna per l’estate. Relax pugliese anche per l’attore Claudio Santamaria a Polignano a Mare, dove ha scelto di passare giorni di relax anche il presidente della Camera Roberto Fico, in vacanza a Cala San Giovanni.

Infine c’è l’intramontabile bellezza della Costiera amalfitana, dove attori e scrittori da sempre riempiono i localini vista mare. Oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, non ci sono più le feste a fine cena ma sono tornati i vip tra le viuzze e le spiagge dei borghi più belli come a Positano, dove sono state avvistate la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’attrice statunitense Siena Miller.