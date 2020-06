Sicilia, Toscana e Trentino mete preferite italiani

(ANSA) - SIENA, 18 GIU - Sicilia al primo posto seguita da Toscana e poi dal Trentino Alto Adige. Questa la classifica delle tre regioni preferite dagli italiani come destinazioni turistiche, in base a un sondaggio realizzato da Demoskopika su un campione di 1.539 cittadini, intervistati a maggio scorso, e commissionato dal Comune di Siena, città che risulta avere tra gli indici di fidelizzazione più alti in Italia.

Per la Toscana l'11,9%, ovvero un italiano su tre, ci vorrebbe trascorrere le vacanze, mentre per il 34,2% degli stessi toscani rimane la meta preferita. A precederla la Sicilia tradizionalmente meta più balneare mentre al terzo posto il Trentino Alto Adige legato al turismo verde e alla montagna. Secondo l'indagine, che realizza un focus sulla 'destinazione Siena', la città del Palio si caratterizza come meta dall'appeal fortemente identitario. Da un livello di interesse a visitarla rilevante (83,7%) a un indice di fidelizzazione altrettanto significativo: quasi il 60% degli italiani che ha visitato Siena lo rifarebbe. E, intanto, il governo comunale mette in campo un piano integrato per accogliere i turisti in piena sicurezza per la stagione in arrivo. (ANSA).