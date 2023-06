'Una boccata d'arte', 20 progetti in 20 borghi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Torna 'Una Boccata d'Arte', il progetto d'arte contemporanea giunto alla quarta edizione diffuso su tutto il territorio italiano, promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e la partecipazione di Threes. Dal 24 giugno al 24 settembre 20 borghi, uno per ogni regione, accolgono 20 artisti di età, formazione e pratiche differenti e i loro 20 progetti creativi, realizzati in relazione con il territorio e le tradizioni delle comunità locali. Per tutta l'estate è possibile ammirare mostre, progetti e installazioni site specific in luoghi inaspettati, realizzati da artisti affermati ed emergenti provenienti, oltre che dall'Italia, da Brasile, Cipro, Costa d'Avorio, Germania, Iran, Israele, Lettonia, Palestina e Regno Unito. Ogni artista entra in connessione con il borgo, la sua storia e i suoi abitanti e crea un'opera inedita, mettendo in relazione la propria ricerca personale con le peculiarità del luogo che lo ospita. Il progetto si trasforma così in un itinerario culturale che, di regione in regione, promuove il patrimonio dei piccoli centri, per mettere in risalto la storia e le tradizioni locali attraverso l'arte contemporanea. È un invito al viaggio e alla scoperta attraverso la condivisione di linguaggi artistici diversi, con una particolare attenzione alle ultime generazioni.

Obiettivo della manifestazione è rendere l'arte accessibile a tutti, portarla nei luoghi pubblici, nelle piazze e nelle vie dei paesi, a partire da quelli più remoti, per attivare un processo creativo inclusivo che coinvolge le comunità locali.

"Anche quest'anno Boccata d'Arte rinnova la propria vocazione internazionale - spiega Marina Nissim, presidente di Fondazione Elpis - e conferma la volontà di dare spazio ai giovani, alla loro capacità di proporsi in maniera sempre originale, lavorando con media diversi e attivando un dialogo artistico e umano sorprendente in grado di incuriosire e coinvolgere le comunità locali, tra performance e laboratori per bambini. Un ringraziamento particolare va ai sindaci e alle amministrazioni locali che in alcuni casi si candidano spontaneamente per partecipare, valorizzando così il proprio territorio attraverso lo sguardo inedito degli artisti". "Il campo d'indagine dei progetti da noi curati in questa edizione - spiega il team Threes - mette in relazione la componente sonora con il tema dell'ecologia, nel confronto con il territorio di ciascun borgo.

Sviluppiamo tre interventi site specific in Lombardia a Gardone Riviera, in Piemonte a Vermogno - frazione di Zubiena, e in Valle d'Aosta a Fénis, coinvolgendo rispettivamente gli artisti Jacopo Benassi, il duo Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi e Stefanie Egedy". (ANSA).