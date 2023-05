Fulmini e sacro, prime luci sui misteri di San Casciano

Dalla decifrazione delle iscrizioni incise sui bronzi (cinque in etrusco e quattro in latino) viene fuori la sacralità della fonte antica che per gli etruschi è "Flere di Havens" e per i latini più semplicemente "Fons". Dalle storie dei donatori di ogni epoca, siano giovani mamme o grandi personalità, lo schiavo contabile di una influente matrona romana o il discendente di una illustre famiglia etrusca in terra umbra, è chiaro comunque che qui la vera protagonista, secolo dopo secolo, a dispetto di lingue, provenienze geografiche, culture e anche religioni diverse, è sempre stata l'acqua, capace di salvare la vita un bimbo come di guarire un giovane uomo dal rachitismo. E non solo: tra medicina e divinazione, si ricostruisce forse l'evento che nel primo trentennio del I secolo d.C. portò i romani a seppellire le statue dentro l'acqua calda della fonte: secondo gli studiosi sarebbe stato un fulmine caduto proprio vicino alla sorgente che i sacerdoti interpretarono come un segno degli dei.

E ancora, il ritrovamento di uno strumento chirurgico vicino a due raffinate rappresentazioni su bronzo degli organi interni umani, precise quasi come una nostra Tac, apre la strada all'ipotesi che accanto al santuario ci fosse una struttura dedicata alle cure, se non addirittura una vera e propria scuola di medicina.