I 100 anni del 'Cabaret del Diavolo' nella Roma futurista

ROMA - ''Tutti all'inferno!!! Cabaret del Diavolo. Viaggio di andata e ritorno per l'Altro Mondo'' strillava il celebre volantino dell'artista futurista Fortunato Depero (1892 - 1960), per pubblicizzare l'inaugurazione esattamente 100 anni fa, il 19 aprile 1922, di quel locale chiamato appunto Cabaret del Diavolo, da lui ideato e creato nel centro di Roma, in Via Basilicata, annesso all'Hotel Elite et les Etragers come Bar Americano. Le tre sale, denominate Inferno, Purgatorio e Paradiso, avevano ognuna una specificità cromatica e tipologica: i mobili del Paradiso erano azzurri, quelli del Purgatorio verdi e quelli dell'Inferno rossi. L'illuminazione era creata sui toni bianco-rosa-azzurrino a riflettere e dar luce nella sala Paradiso a immagini di angeli e cherubini; nel Purgatorio bianco-verde per una coorte di anime verdi; rossa a dar atmosfera a diavoli e da

nnati avvolti dalle fiamme nell'Inferno.

''Qui a Roma c'è stato un improvviso e molteplice sboccio d'arte futurista: il futurismo applicato al cabaret'', scriveva Massimo Bontempelli, ricordando che solo a dicembre dell'anno prima si era aperto anche il Bal Tik Tak in Via Milano con ''Pitture vertiginose di moto e colori'', create, assieme all'arredamento, da Giacomo Balla, e di cui poco tempo fa sono stati scoperti e restaurati dei resti dell'ingresso. Ma in quello stesso fervido periodo nasce pure la ''Casa d'arte'' e lo storico ''Teatro degli indipendenti'' di Anton Giulio Bragaglia.

Il Cabaret del Diavolo era di proprietà di Gino Gori, che aveva allora 46 anni: letterato, critico militante noto per la sua intransigenza, negli anni tra le due guerre si fece sostenitore e protettore della cultura e dell'arte modernista prestando attenzione al teatro sperimentale e le esperienze futuriste. Fu lui allora a dare l'incarico a Depero di decorare e arredare il locale che aveva avuto in gestione dall'Hotel e che divenne ben presto noto come uno dei più stravaganti della capitale, sede della ''Brigata degli indiavolati'', poeti e artisti che, con altri, ne fecero il proprio ritrovo, attirando tanti clienti curiosi. Sette anni prima, nel 1915, Depero assieme a Balla aveva scritto e firmato il manifesto intitolato ''Ricostruzione futurista dell'Universo'', che prevedeva il superamento della pittura e della scultura per ''ridisegnare'' e ''riplasmare'' secondo un'estetica futuristica ogni ambito del vivere umano. Il tempo comunque porterà i due artisti a seguire percorsi con molte analogie ma diversi. Balla seguirà il suo lavoro creativo a un livello di ricerca personale, mentre Depero sentirà l'esigenza di uscire dall'ambito delle esposizioni d'arte e delle gallerie per affrontare in modo pragmatico un'arte applicata, utilizzabile nella vita quotidiana e da mettere sul mercato, diventando uno dei primi grafici e designer moderni. E' proprio su queste intenzioni di Depero che già dal 1918 nacquero in Italia le cosiddette ''Case d'Arte futuriste'': a Roma quelle di Enrico Prampolini, di Anton Giulio Bragaglia e di suo fratello Carlo Ludovico, di Roberto Melli; a Bologna quella di Tato; a Palermo quella di Pippo Rizzo. Quella di Depero a Rovereto, che però vedrà la luce in ritardo rispetto alle altre a causa dei vari impegni dell'artista, che già lo stesso ano dell'apertura del Cabaret romano parteciperà a una mostra collettiva al ''Winter Club'' di Torino, organizzando questa volta per i volantini che invitano a visitare l'esposizione un lancio sulla città da un aereo, quello dell'amico futurista Fedele Azari.