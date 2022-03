Da Elva a Sanza, con Pnrr 21 borghi tornano a vivere

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 18 MAR - Sanza, in Campania, e Rocca Calascio, in Abruzzo, diventeranno alberghi diffusi. Livemmo, in Lombardia, è pronta ad accogliere nuove residenze d'artista.

Campolo, in Emilia Romagna, sarà culla di start up culturali.

Ulassai, in Sardegna, si trasformerà in una smart community; Borgo A Cunziria, in Sicilia, in un hub di ricerca sulla produzione della concia. In tutto, 21 borghi, per altrettanti piani e 20 milioni di euro a testa per realizzarli. È l'Italia dei piccoli centri, in marcia verso un nuovo futuro con la prima delle due linee di progetti del Bando Borghi del Pnrr. Affidato alle Regioni il compito di scegliere un borgo ciascuno, l'obbiettivo, in questo caso, era non solo il recupero del sito, ma, spige ail Ministro della cultura Dario Franceschini, "l'individuazione di una vocazione specifica" per "far tornare lavoro e persone". Nella lista dei "vincitori", anche Monticchio Bagni (PZ) per la Basilicata; Gerace (RC) in Calabria; Borgo Castello (GO) nel Friuli Venezia Giulia; Trevinano (VT) nel Lazio; Montalto delle Marche (AP); Pietrabbondante (IS) in Molise; Elva (CN) in Piemonte; Accadia (FG) in Puglia; Borgo di Castelnuovo in Avane (AR) in Toscana; Cesi (TR) in Umbria; Fontainemore (AO) in Valle D'Aosta; Recoaro Terme (VI) in Veneto; Palù del Fersina (TN) nella Provincia autonoma di Trento; e Stelvio (BZ) nella Provincia autonoma di Bolzano. Il 28 e 29/5 due giornate con il Fai per scoprirli. Nella scelta dei borghi, dice la coordinatrice della Commissione Cultura alla Conferenza delle Regioni, Ilaria Cavo si è puntato "non sull'idea più bella, ma sul progetto che avesse il vero motore di spinta e cambiamento, a partire dalla cultura". La seconda linea di intervento sui borghi vede un bando per progetti locali specifici per la rigenerazione culturale e sociale con 380 milioni di euro disponibili e 1.791 domande già arrivate.

