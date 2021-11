Avventure tra le pagine!, 70 eventi a maratona nei musei

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Letture animate, laboratori e tante attività per tornare a vivere i musei e scoprire il piacere della lettura insieme ai più piccoli, con oltre 70 eventi diffusi nei luoghi di cultura. Torna 'Avventure tra le pagine-Leggiamo al museo!', la grande maratona di eventi dedicati alla lettura creativa per bambini e ragazzi che animerà i musei e gli spazi culturali in tutta Italia, dal 12 al 14 novembre 2021. Tre giorni di eventi tornati in presenza e un nuovo appuntamento tutto digitale con la seguitissima maratona streaming sui canali di Kid Pass che aprirà la maratona con un pomeriggio di letture in diretta sul suo canale Youtube e sulla sua pagina Facebook, in collegamento con numerosi autori ed altri ospiti. C'è anche una novità: in palio per i piccoli partecipanti album e tattoo degli Artonauti.

Sarà la giovanissima book blogger Penny, 10 anni, ad offrire un assaggio dell'ampio programma di questa edizione, accompagnandoci in un tour virtuale visibile sul canale Youtube.

Come nelle passate edizioni, saranno presenti i più importanti musei e spazi culturali da nord a sud, da est ad ovest dell'Italia, passando per Rovereto con il Mart, Trento con il MUSE Museo delle Scienze, Genova con le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e il Museo di Palazzo Reale, Possagno con il Museo Gypsotheca Antonio Canova, Venezia con la Peggy Guggenheim Collection, Ocean Space, Ca' Rezzonico, Fondazione Querini Stampalia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, M9 - Museo del '900 e il Centro Culturale Candiani a Mestre, Vicenza con il Palladio Museum Kids, Torino con la GAM, il MAO, il MAUTO, Parma con i Musei del Cibo, Milano con il Museo del Duomo, Museo Archeologico e il Leonardo3 Museum, Firenze con il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 'Paolo Graziosi', Prato con il Museo di Scienze Planetarie, l'Aboca Museum di Sansepolcro, Roma con Explora e il Chiostro del Bramante, Napoli con la Città della Scienza e le Gallerie d'Italia, insieme alle sedi di Vicenza e Milano.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Kid Pass Culture e dal portale Kid Pass.

Tra gli ospiti e partecipanti della maratona streaming Mielizia con una nuova fiaba digitale creata per l'occasione per far scoprire ai bambini il mondo delle api e del miele, in compagnia di Isotta Pilati - Inchiostromagico, in diretta con la giovanissima book blogger Penny. Il Castello del Buonconsiglio di Trento accoglierà il pubblico con la lettura del nuovo albo illustrato In Corso d'Opera - Antonio Canova con la presenza dell'illustratore Andrea Oberosler e della scrittrice Stella Nosella. Pingu's English Italia proporrà un virtual tour del Natural History Museum con teacher Aisha e alcuni laboratori sugli animali preistorici.

E tra gli eventi in presenza: al MART di Rovereto il laboratorio speciale 'Depero a New York', a cura di Annalisa Casagranda. Alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola a Genova 'Caccia al Mito! per scoprire i 'supereroi' del passato.

A Possagno, al Museo Gypsotheca Antonio Canova con l'autrice Stella Nosella si andrà nel fantastico mondo canoviano. Tra le proposte di Venezia, visita di Ca' Rezzonico con un Pulcinella "in carne e ossa" uscito direttamente dagli affreschi di Giandomenico Tiepolo e a Mestre all'M9 - Museo del '900 si parlerà del bellissimo mondo dei colori con l'evento Leggere a colori. Tra le tante iniziative a Torino, 'Arte in carta' alla Gam dove bambini e ragazzi costruiranno carte da gioco mediante l'uso di diversi supporti cartacei e trasparenze e al Mauto, museo dell'automobile, c'è Diario di viaggio: l'epica avventura della Pechino-Parigi.

Milano aderisce tra l'altro con il Leonardo3 Museum: Leonardo, raccontaci una favola! e alla Veneranda Fabbrica del Duomo con 'Guarda in su', un incontro di lettura interattiva tra opere d'arte e parole per risolvere insieme il mistero della scomparsa della Madonnina.

A Roma Explora invita tutti i bimbi e i ragazzi a partecipare a 7 storie per fare…, un evento tra lettura e laboratori per scoprire il libro 7 Storie per fare la cacca. Per chi ha la puzza sotto al naso…, di Valeria Moretti, edito da Didattica Attiva. Napoli sarà presente con la Città della Scienza e Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo con Facce d'argilla: si viaggerà tra le pagine di un originale libro su Vincenzo Gemito.

Il programma completo degli appuntamenti su www.avventuretralepagine.it (ANSA).