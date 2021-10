Da Pasolini a Pratt, Ducale Genova orizzonte futuro

GENOVA - Un cartellone che è "ponte verso il futuro", che è orizzonte e opportunità di bellezza e di conoscenza, che è arte mai fine a se stessa, che è stupore e meraviglia. Tutto questo lungo un anno, o poco più, anno che ha il compito di segnare ancora un punto a favore della ripartenza.

Palazzo Ducale 2021-2022 è frutto di un lavoro che non si è mai fermato e che è sempre stato finalizzato a crescere. Così nell'anno che verrà al Ducale abiteranno mostre eccellenti come quella dedicata a Pier Paolo Pasolini (30 novembre-31 marzo 2022), la descrizione in b/n della poetica del più straordinario intellettuale del Novecento e come quella sulla fotografa e attivista Tina Modotti (dal 26 marzo 2022). E quella sul 'Barocco Superbo' (17 marzo-10 luglio 2022), ideata per la National Gallery of art di Washington e sospesa per la pandemia che verrà allestita negli appartamenti del Doge al Ducale e, in sezioni, in musei e residenze cittadine. Opere di Rubens, van Dyck, Puget, Strozzi, Castello, Magnasco, Carlone. E la bellissima mostra di Hugo Pratt 'Da Genova ai Mari del Sud' cui è dedicato un ciclo di incontri (dal 12 novembre al 17 dicembre 2021) e quella di Escher (fino al 20 febbraio 2022) che ha visto, fin da subito, una folla di giovani in coda per vederla.

E poi ancora piccole perle come le fotografie di Guido Rossa, l'operaio-sindacalista assassinato a Genova dalle Brigate Rosse, intitolata 'Anche in una piccola cosa' (14-gennaio-20 febbraio 2022), 'Segrete tracce di memoria', artisti alleati i memoria della Shoah (20 gennaio- 6 febbraio 2022) o 'Il romanzo 'L'Idiota' di Dostoevskij visto dai pittori russi' (14 febbraio - 13 marzo 2022). Oltre l'arte tornano al Ducale i grandi appuntamenti come La Storia in piazza (31 marzo-3 aprile) che ha il suo prodromo in 'Aspettando la Storia' (fino al 14 novembre 2021) e Il Festival di Limes (19-21 novembre) cui si aggiunge 'La Filosofia del mare' (16 febbraio-30 marzo 2022), un ciclo di incontri per ripensare il mondo a partire dall'elemento oceano.

Anche nel caso di incontri e festival, molte sono le cose da godersi in questo cartellone e tanti i temi affrontati: archeologia ed economia, antropologia e stile grafico, scienza, conoscenza, musica, tempo e spazio. Non mancherà la Scuola di Teologia, l'arte legata alla Bibbia, il G20, la danza butoh, seminari, workshop, laboratori per le scuole e infine il 30° compleanno di Palazzo Ducale (14 maggio 2022).