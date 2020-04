Pasqua tra le bellezze d'Italia online

CAGLIARI - Torneremo a viaggiare, a scoprire il nostro Paese e godere delle sue bellezze ma ora, in questo periodo di quarantena, l'unico viaggio che ci è permesso è quello virtuale: webcam e video su YouTube e sui canali social ci regalano emozionanti immagini di città, di borghi, di monumenti, di cammini e di paesaggi da scoprire e da ritrovare quando potremo uscire di nuovo con una valigia in mano. Regioni, singole città, aziende per il turismo ci invitano a viaggiare in un tour virtuale tra le bellezze paesaggistiche e culturali d'Italia.

#nonvedoloradiripartire è il messaggio del portale di Sardegna Turismo che invita a restare a casa e a sognare a occhi aperti, in attesa di ripartire. Il sito sardegnaturismo.it dà la possibilità di scoprire le tradizioni di Pasqua, religiose e gastronomiche, e di immergersi nelle acque cristalline delle spiagge più belle; ma anche di camminare lungo le strade dell'interno e tra i borghi più caratteristici.

Chi ama la montagna ha, tra gli altri, il sito dell'Alto Adige (suedtirol.info/it) che invita a un viaggio virtuale tra le cime delle Dolomiti e nei musei di storia e archeologia delle sue città. Grande risalto viene dato al museo archeologico di Bolzano e a quello ladino di Ćiastel di Tor di San Martino in Badia per conoscere, attraverso una app, la cultura ladina che rende unico questo territorio. La regione si mostra in tutta la sua bellezza e basta un clic per scoprire curiosità e luoghi insoliti come la gola del Bletterbach, tra Aldino e Redagno, un canyon antico lungo 8 chilometri e profondo 400 metri, ricco di fascino, con piante fossilizzate e preistoriche sedimentazioni marine.

Sempre sulle Dolomiti, ma nel versante veneto, è interessante l'iniziativa nata a Belluno #noifiglideifiglidi (Facebook.com/Zanzega): una serie di video racconta i personaggi famosi nati nella città veneta. Prendendo spunto da una scena del film Good Morning Babilonia, la proposta è un modo originale di promuovere il territorio di Belluno e le sue Dolomiti; come singolare è anche il nuovo progetto Trek Finder, uno strumento elaborato dalla Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con Google che permette al turista di scegliere tra decine di meravigliosi percorsi di montagna.

Il sito della città di Genova, visitgenoa.it, regala visite virtuali nel capoluogo ligure e tra le sue bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche. Nel canale YouTube "Genova More Than This" sono stati creati video dedicati alle chiese con musica sacra e ai principali musei civici con visite guidate; interessanti anche le iniziative del teatro Carlo Felice che trasmette brani di spettacoli o intere opere e balletti in streaming, visibili sul sito streamingcarlofelice.com e su Facebook. Anche l'acquario di Genova (acquariodigenova.it) ha creato sul proprio sito una sezione "iorestoacasa" dove ogni settimana viene messo a disposizione un video in 3D che permette di "entrare" nelle vasche di lamantini o squali.

#tiportiamolumbria è un tour virtuale alla scoperta della regione, un progetto ideato da "Le Strade del vino e dell'olio dell'Umbria" per raccontare la vita delle aziende agricole, dei frantoi e dei ristoranti associati che continuano a lavorare anche in questo periodo di emergenza. Ogni giorno alle 15 il video racconta su Facebook e Instagram la vita negli uliveti, nei vigneti, negli orti, nelle cucine e nelle cantine dell'Umbria rurale. La regione Abruzzo (abruzzoturismo.it) ha arricchito il proprio sito turistico con video tutorial, visite virtuali a musei e mostre, audioguide, podcast di trasmissioni tv, spezzoni di spettacoli teatrali e letture per portare il magnifico territorio abruzzese nelle nostre case.

La Valtellina (valtellina.it) ha creato un video tutorial realizzato da ragazzi e docenti dell'Istituto Comprensivo di Teglio per scoprire il territorio, ricco di bellezza e tradizioni: basta cliccare sul sito bestaescuola.it e viaggiare navigando in compagnia di Leo e Otto, il falcotto. "Valtellina terra di Draghi" racconta attraverso fiabe e leggende la storia della valle lombarda in un approccio divertente e adatto anche ai bambini.

Il sito turistico della Toscana ha creato nuove idee per viaggiare restando fermi: #ToscanaDaCasa prevede mostre online dei principali musei regionali, letture, ricette e videogiochi che permettono di conoscere meglio il territorio. Ci sono alcune app, per grandi e piccoli, che faranno scoprire la storia e i luoghi più amati dagli Etruschi e dai Medici: "The Medici Game, Murder at Palazzo Pitti", per esempio, porta il giocatore tra le mura di palazzo Pitti per risolvere una lunga serie di enigmi e di segreti custoditi da secoli nella residenza dei Medici. Con "Beyond our lives", invece, si può fare un viaggio a Cortona, Volterra, Populonia e Vetulonia per una divertente caccia al tesoro; infine "Time Tales: gli Etruschi" è un'avventura educativa per ragazzi, che porta i giocatori in epoca etrusca.

Grande spazio viene dato alla didattica interattiva per i bambini, che sul sito del museo di Galileo, per esempio, possono imparare giocando.

#Iorestoacasa a godermi le riserve naturali: è il messaggio del centro di ricerca Cutgana dell'Università di Catania che gestisce 7 riserve naturali e un'area marina protetta, tutte visitabili tramite tour virtuali (cutgana.unict.

it/virtual-tour) in modalità street view e in realtà aumentata con audio video, foto, descrizioni dettagliate e link a siti online. Basta un clic per scoprire da casa Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi o l'area marina protetta Isole Ciclopi di Aci Trezza con le caratteristiche rocce basaltiche e una ricchissima fauna e flora sommerse. Oppure, ancora, l'Isola Bella di Taormina, un'area di straordinaria bellezza e monumento di interesse storico-artistico.