Una piattaforma web per i 7 siti Unesco della Toscana

FIRENZE - Da oggi i 7 siti Unesco della Toscana -i centri storici di Firenze, Siena, S.Gimignano e Pienza, piazza dei Miracoli a Pisa, Val d'Orcia, ville e i giardini medicei - hanno la loro casa online: www.toscanapatrimoniomondiale.it. Una piattaforma che ne descrive le peculiarità grazie a schede di approfondimento, gallery fotografiche e proposte di itinerari insoliti. "Un lavoro corale - si spiega - portato avanti dall'assessorato alla cultura della Regione insieme a Fondazione Sistema Toscana in un percorso" condiviso con i referenti dei siti Unesco.

La piattaforma offre anche suggerimenti su dove mangiare o dormire, il calendario degli eventi, un blog con curiosità e suggerimenti e il social wall che visualizza gli ultimi post pubblicati da chi ha taggato uno dei 7 siti. C'è poi la sezione con il decalogo del viaggiatore consapevole, per godere appieno della bellezza di questi luoghi. Parte integrante dell'operazione è poi 'Dante's Journey', app-game dedicata ai più giovani, basata su una strategia di gaming integrata tra ambiente virtuale e spazi reali da visitare, anche con il supporto di appositi contenuti in realtà virtuale e aumentata.

Nella app Dante accompagna i ragazzi in un viaggio all'interno dei siti Unesco della Toscana. "Abbiamo realizzato questo bellissimo sito web - spiega Monica Barni, vicepresidente della Toscana e assessore alla cultura - con l'obiettivo di far conoscere e far comprendere l'unicità di questi luoghi, di fornire informazioni pratiche ai visitatori e un ambiente di supporto a tutti gli operatori. A ciò si aggiunge un' app su Dante che anticipa le celebrazioni dei 2021 in particolare per i più giovani, per invogliare alla visita soprattutto dopo questi mesi di chiusura".