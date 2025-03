Riaperto al pubblico il Campanile di San Marco a Venezia

È stato riaperto al pubblico, dopo una serie di lavori di ristrutturazione, il Campanile di San Marco a Venezia, in tempo utile per consentire ai numerosi visitatori di questi giorni di ammirare la città e la laguna anche dall'alto. Lo comunica la Procuratoria della Basilica marciana.

Sono stati eseguiti lavori all'impianto dell'ascensore, con sostituzione dell'argano, vecchio di oltre 70 anni, e della catena di compensazione, revisione e adeguamento dell'impianto elettrico, per continuare a garantire la massima sicurezza ed efficienza. Contemporaneamente, sono stati eseguiti lavori di pulizia delle sculture in bronzo all'esterno della loggia e la pulizia dei vetri e dei locali interni, delle parti in ottone dell'ascensore, delle campane.

La loggia campanaria oggi si può ammirare nella sua totalità, con le campane a vista e libera da superfetazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA