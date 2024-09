Al via 'glass bateo', mostra itinerante per i canali di Venezia

È stata inaugurata al pontile del Municipio di Ca' Farsetti sul Canal Grande a Venezia "Glass Bateo", la prima mostra itinerante realizzata all'interno di un vaporetto e interamente dedicata a celebrare il vetro artistico di Murano.

Per l'occasione, gli interni del battello sono stati completamente riallestiti con il vetro di Murano, diventando essi stessi installazione d'arte. Dal 14 al 22 settembre lo spazio galleggiante così riadattato ospiterà diversi eventi dedicati al vetro e una straordinaria esposizione antologica di oltre cinquanta opere, create da aziende concessionarie del Marchio Vetro Artistico©️ Murano.

Il progetto, unico nel suo genere, è promosso nell'ambito delle iniziative per la "The Venice Glass Week 2024" da Consorzio Promovetro Murano in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela Spa, Actv e con il sostegno della Regione del Veneto e della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La realizzazione è a cura della start-up rehub con la direzione artistica dell'architetto Matteo Silverio.

"Glass Bateo" approderà poi all'Arsenale dal 3 al 6 ottobre 2024, dove sarà aperto alle visite durante il Salone dell'Alto Artigianato. L'iniziativa gode anche del supporto di Cei - Compagnia Energetica Italiana, Co.Re.Ve - Consorzio Recupero Vetro e Milano Home. Durante il festival, il "Glass Bateo" navigherà ogni giorno a partire dalle ore 14 lungo il Canal Grande per sette ore anche se l'orario di percorrenza potrà subire variazioni di giorno in giorno in base al programma previsto.



