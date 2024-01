Dolomiti Paganella, al via il Family festival

FAI DI PAGANELLA - Sette giorni di laboratori, escursioni, divertimento e sport per tutta la famiglia: dal 14 al 21 gennaio torna il Family festival, appuntamento sull'Altopiano della Paganella, in Trentino.

L'evento, giunto alla sua 27esima edizione, è anche l'occasione per scoprire i magici luoghi del comprensorio sciistico ai piedi delle Dolomiti di Brent e per dedicarsi ad attività creative e sportive e godersi una vacanza in montagna a tariffe vantaggiose, con sconti su skipass e hotel. Tra gli eventi da non perdere, l'Open Day al Winter Park di Andalo Life il 15 gennaio; l'Andalo Magic del 16 gennaio dedicato alla magia e al trasformismo; il Family Day, il pomeriggio del 17 da trascorrere tra musica, balli, palloncini colorati, dolci merende e tante altre sorprese; e, infine, gli Open Day al Baby Park Dosson del 18 gennaio e al Paganella Fun Park del 19. Il territorio, sempre durante il festival, offre a tutta la famiglia escursioni e laboratori creativi in compagnia di esperti, come quelli organizzati dalla naturopata Sara Bertò; da Gabriella Gretter, educatrice ambientale e artistica che coinvolge i bambini nella lettura di fiabe e nella costruzione di piccoli lavori; e da Francesca Venturoli per i più piccoli, per far scoprire loro il mondo della musica. Ecco qualche iniziativa da non perdere e da prenotare sul sito visitdolomitipaganella.it: il 15 gennaio, dalle 17 alle 18, al Mini Club Baby Roccia di Andalo Life Sara Bertò realizza il laboratorio 'Palle di neve effervescenti', dove i più piccoli possono scoprire da vicino il mondo e i benefici delle erbe aromatiche e degli oli essenziali. Il 16 gennaio i bambini dagli 8 anni possono partecipare alla 'Ciaspolata del pinguino' tra i boschi imbiancati: in compagnia di una guida alpina i partecipanti vanno alla ricerca delle tracce degli animali del territorio, tra i profumi e i colori di larici e abeti rossi e bianchi e ascoltano i racconti più curiosi sull'Altopiano. L'appuntamento è dalle 9.30 alle 12, partendo da piazza Dolomiti ad Andalo. Da qui, sempre il 16 gennaio, dalle 16.30 alle 17.15 si parte alla scoperta del territorio con il trenino 'I masi di Andalo'; lungo il percorso verranno raccontate storie e curiosità adatte a tutti. Giovedì, 18 gennaio, dalle 17 alle 18 il Mini Club Baby Roccia di Andalo Life organizza 'Caramelle gommose', un dolce laboratorio con la naturopata Sara Bertò, dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni.

E' un modo divertente e insolito per scoprire tutti i benefici che la ricca flora dell'Altopiano ha sull'organismo e l'occasione per permettere ai più piccoli di realizzare con le proprie mani dolci gelatine a base di piante officinali. La Biblioigloo, a Prati di Gaggia, è la prima biblioteca in Italia che sorge sulle piste da sci, a quota 1.333 metri: all'interno della struttura a forma di igloo e ad accesso gratuito, in occasione del Family Festival, il 20 gennaio dalle 11 Francesca Venturol organizza laboratori musicali per avvicinare i più piccoli (dai 2 ai 6 anni, accompagnati da un genitore) al mondo dei suoni e delle note. Due gli appuntamenti: Kamishibai musicale 'Un giorno nel bosco', un'ora tra filastrocche, balli, canti e jam session che si uniscono alla narrazione Kamishibai, l'antica arte giapponese degli spettacoli teatrali di carta; e 'Piccola Musica in festa', una lezione giocosa e inclusiva.

Affiancano questi appuntamenti il pattinaggio sul ghiaccio e l'Ice Racing Kart di Andalo, un circuito sui fondo ghiacciato con vetture elettriche e con dispositivi di sicurezza di ultima generazione. Immancabili per tutti le piste ampie e soleggiate della Ski Area Paganella per gli amanti dello snowboard e dello sci con famosi tracciati come l'Olimpionica I e II, la Jana Granda e la Panoramica, dalla quale si gode di una vista unica sulle Dolomiti e sulla Valle dell'Adige. A queste, per gli snowboarder, si affianca lo Snowpark Dosson, ricco di strutture e aree jump. Per gli appassionati di sci di fondo, invece, il Centro di Fondo Andalo Life mette a disposizione quattro piste con diversi livelli di difficoltà, mentre gli amanti dello sci alpinismo possono divertirsi sulla pista Tre Tre, già teatro di vittorie dei grandi nomi di questo sport invernale, come Zeno Colò.



