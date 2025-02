Così era la tomba di Nefertari, anteprima mondiale a Firenze

L'edizione 2025 di Tourisma, il salone dedicato ad archeologia e turismo culturale, al via dal 21 febbraio a Firenze, presenta una novità. Per la prima volta sarà visitabile il primo annesso laterale (in scala 1:1) della Tomba di Nefertari, grazie al lavoro delle egittologhe Donatella Avanzo e Silvana Cincotti. Come spiegato da Avanzo e Cincotti "la Qv 66, così è denominata la Tomba di Nefertari all'interno della Valle delle Regine a Luxor, ha subito nel corso del tempo un significativo deterioramento e numerose, prolungate chiusure ed è da questi presupposti che nasce il nostro Progetto Nefertari Qv66: la ricostruzione delle parti più importanti della tomba che si potranno visitare in anteprima mondiale a Tourisma".

"Questo lavoro - ha aggiunto Avanzo - si è potuto completare grazie al supporto di chi ha investito gratuitamente". Insieme alla tomba di Nefertari, i visitatori hanno modo di seguire un percorso olfattivo, che suggerirà le atmosfere sacre dell'antico Egitto riportandolo indietro nel tempo, alla storia del profumo e a Nefertari. All'interno della Sala delle Sette Vacche Sacre, del Toro e dei Quattro Timoni Celesti, si può sentire il profumo che nasce dallo studio e dalla collaborazione tra Avanzo, Cincotti e il maestro profumiere Meo Fusciuni che ha ricavato l'antica essenza dopo mesi di collaborazione e studi con le due egittologhe.

