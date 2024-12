Avanti con gli Uffizi diffusi, l'arte contagia i territori

La nuova collaborazione tra Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze darà ancora più slancio al progetto 'Uffizi Diffusi', una serie di mostre allestite nei musei situati nei territori di riferimento della fondazione ex bancaria ovvero la Città metropolitana di Firenze e le province di Grosseto e Arezzo, come sedi permanenti. Si tratta del secondo step di una collaborazione che va avanti da anni. In un precedente accordo venne ideato 'Terre degli Uffizi', con la possibilità per il pubblico di ammirare 22 mostre realizzate in 13 centri di Valdarno, Val d'Elsa, Val di Chiana e nel Chianti fiorentino. Furono coinvolti 15 musei territoriali. Ora i vari Comuni, attraverso una 'call' aperta per la stagione 2025-2026, potranno proporre progetti di mostre che verranno valutati da una commissione di specialisti sia degli Uffizi che di Fondazione Cr Firenze: l'obiettivo è promuovere ulteriormente le sedi espositive del territorio e appunto rendere alcuni piccoli musei sedi permanenti.

"Questa nuova concezione degli 'Uffizi Diffusi' - ha spiegato il direttore Simone Verde - punterà, grazie al partenariato strategico con Fondazione Cr Firenze e alle sua insostituibile solidità, a uno slancio ulteriore con la nascita di veri e propri poli territoriali della cultura caratterizzati dallo sviluppo di competenze di lunga durata e di livello nazionale, così come merita un territorio culturalmente e storicamente ricco quale quello interessato". Il direttore Verde ha aggiunto che con la nuova versione degli Uffizi diffusi "saremo in grado di dare solidità e sicurezza a queste iniziative ma anche di lanciare un cantiere di professionalizzazione sul territorio del settore". "La Fondazione Cr Firenze è impegnata a promuovere lo sviluppo del territorio e il bene della comunità, attraverso un articolato sistema di erogazioni che abbraccia cinque ambiti principali, tra cui l'arte e la valorizzazione del patrimonio culturale - ha affermato il presidente della Fondazione Cr Firenze, Bernabò Bocca - In questo contesto la collaborazione tra enti locali e istituzioni culturali come le Gallerie degli Uffizi rappresenta un elemento fondamentale per il successo delle iniziative della Fondazione". Solidità e sviluppo del territorio nel nome della cultura: ecco i principi cardine della nuova intesa. Sperando magari di ripetere tutti i numeri (e magari migliorarli) di 'Terre degli Uffizi', progetto che ha portato un +30% di visitatori nei luoghi dei musei interessati dalle varie esposizioni di opere in trasferta dalla galleria fiorentina.

