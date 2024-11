A Milano la prima mostra europea di Yoshitaka Amano

Dal 13 novembre al primo marzo la Fabbrica del Vapore di Milano si trasforma in una sorta di paradiso degli appassionati di fumetti e videogiochi. Ospita infatti 'Amano Corpus Animae' prima mostra in Europa dedicata al maestro giapponese Yoshitaka Amano. Sono 137 le opere esposte nell'esposizione organizzata e prodotta dal Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano e con la curatela di Fabio Viola.

Si va dagli studi di animazione degli anni Settanta ai tre poster che Amano ha realizzato per l'edizione 2024 di Lucca Comics in tributo al centenario della morte di Giacomo Puccini.

L'allestimento è realizzato in collaborazione con POLI.Design, pensato per essere un percorso in cui le opere dialogano con materiali, luci e suoni e grazie all'esperienza in VR, frutto della collaborazione con il regista Omar Rachid, si avrà accesso a contenuti esclusivi: i visitatori potranno entrare nei tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, luoghi in cui le sue opere vengono concepite e realizzate. Tra le opere più rare, visibile per la prima volta, è esposto il cabinato di Esh's Aurunmilla: una vera e propria perla per gli amanti del genere, che retrodata di tre anni l'esordio di Yoshitaka Amano nel mondo dei videogiochi. Il cabinato, che finora non era accreditato come un suo lavoro artistico apre la sezione Game Master in cui sono in mostra anche le quasi 50 opere dedicate a Final Fantasy dal primo capitolo del 1987 fino a Final Fantasy 16. E' stata ricreata anche la Character room in cui Amano ha lavorato dal 1970 al 1976 quando era dipendente dell'azienda Tatsunoko.

Attraverso quattro sezioni, si entra nel mondo di un artista poliedrico che spazia dal videogioco al manga, dall'anime al teatro, dalla moda alle fine art: dai primi disegni per l'animazione del periodo Tatsunoko alle variant cover di Batman o Superman; dal Pinocchio dei primi anni '70 ai disegni originali di Final Fantasy che saranno esposti per la prima volta in Europa. Hurricane Polimar, Gatchaman, Tekkaman, Pinocchio, Ape Magà, Time Bokan sono alcuni dei personaggi.

Ci sono poi tre opere speciali - la carta di Magic: The Gathering, il poster di The Shape of Water e la copertina di un disco di David Bowie - ciascuno presentato nel proprio "tempio" e avvolto da una propria sonorità. Il percorso riprende con le Candy Girls, la galleria di ritratti illustrati e specchiati. Il viaggio si conclude nella sezione Free Spirit, che rappresenta l'ingresso alla maturità artistica di Amano, con opere esposte in musei di tutto il mondo, a conclusione un'opera immersiva e sensoriale posta nella loggia esterna, e dalla trilogia degli official poster in omaggio a Puccini realizzati dal Maestro dedicati rispettivamente a Tosca, Madama Butterfly e Turandot, che gli sono valsi il titolo di Ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA