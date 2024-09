'Nonni do Brasil', storia dell'emigrazione italiana in mostra

Un tributo, un ricordo, una storia da non dimenticare, mille storie da non scordare. Questo e tanto altro è racchiuso nella mostra 'Nonni do Brasil. Racconti di emigranti italiani' di Oliviero Pluviano realizzata dalla Fondazione Mei - Museo Nazionale della Emigrazione Italiana di Genova in collaborazione il Mu.MA, in occasione del 150° anniversario dell'emigrazione italiana in Brasile. La mostra, visitabile fino al 18 ottobre presso la Galleria delle Esposizioni del Museo, è stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco Marco Bucci e di Elinalva Henrique, console del Brasile. Iniziata nel 2013 con il patrocinio della Fiat Brasil, e basato sui 100 Nonni, una ricerca video fotografica sugli ultimi anziani protagonisti dell'emigrazione italiana in Brasile e i loro discendenti, il progetto è sfociato nel 2020 nei Nonni di São Paulo, prima mostra e primo libro in portoghese che ha già raggiunto nove musei dello stato di San Paolo fra cui il Museu da Imigração di San Paolo e il Museu do Café di Santos. Per il 2024, anniversario dei 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile, ecco la mostra Nonni do Brasil che racconta agli italiani chi furono i principali emigranti arrivati a partire dal 1874 sulle colline del Rio Grande do Sul, nelle foreste dell'Amazzonia, passando per San Paolo che, con i suoi sette milioni di oriundi, è la maggiore città italiana del mondo. Al centro, in varie postazioni totem, verranno raccontate le storie di Francesco Matarazzo, il 'Rockefeller' del Brasile, Geremia Lunardelli, il re del caffè, del conte Ermanno Stradelli vissuto ai primi del '900 sui fiumi amazzonici, Luigi Bauducco, maggior produttore di panettoni del pianeta, Raul Anselmo Randon, il più grande costruttore di camion dell'America Latina. Ma anche vite bellissime e sconosciute come quelle di Lisena Montanaro, una delle nonne della Festa di San Vito nel quartiere paulista de Brás, di Mino Carta, il più famoso giornalista brasiliano nato a Genova. L'esposizione riporterà inoltre delle pillole, racconti brevi con foto, su altri immigrati di varie parti del Brasile e una sezione finale dedicata al gemellaggio fra Genova e Santos, celebrato il primo marzo scorso. La mostra 'Nonni do Brasil - racconti di emigranti italiani' nata ad opera di Oliviero Pluviano, giornalista genovese per oltre vent'anni corrispondente da San Paolo dell'Agenzia ANSA, gode dell'apporto di due video-makers di Caxias do Sul, André Costantin e Daniel Herrera, di due grafici di Lugano, Valentina Mion e Simone Lanotte, e, per quanto riguarda il libro-catalogo (ed. Il Canneto), dell'impaginatore paulistano, Yves Ribeiro.

