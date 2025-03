Al Circeo la più antica necropoli preistorica del Lazio

La più antica necropoli del Lazio? È al Circeo, affacciata sul mar Tirreno. Ossa umane preistoriche, risalenti al Mesolitico, sono riaffiorate, a sorpresa, durante scavi archeologici a Riparo Blanc. Non in una delle numerose grotte preistoriche sul mare ai piedi del massiccio del Circeo, ma in un "riparo" ai piedi di una falesia che oggi porta il nome di Alberto Carlo Blanc, lo studioso che ha portato dei siti paleolitici del Circeo negli anni '30 e '40.

Tra il 2016 e il 2019 gli archeologi Flavio Altamura e Margherita Mussi, allora con l'università di Roma Sapienza, intraprendono nuovi scavi sul sito che, nel frattempo, è stato dimenticato. Eppure Riparo Blanc è una delle rare testimonianze mesolitiche in Italia e l'unico sito sulla costa tirrenica dell'Italia centrale. Dal piccolo saggio, di due metri quadrati, realizzato su un lembo del deposito mesolitico lasciato intatto dagli scavi degli anni '60 ecco - a sorpresa - i resti umani che le datazioni al radiocarbonio confermano essere i primi di questo periodo conosciuti nel Lazio.

"Sono gli ultimi cacciatori-raccoglitori preistorici del Circeo", spiega all'ANSA l'archeologo Flavio Altamura. "Parliamo, in anni, di un periodo compreso tra il 9300 e il 7500 a.C, millenni prima che in Italia l'Homo sapiens iniziasse a praticare l'agricoltura e l'allevamento con l'epoca neolitica".

Lo scavo porta alla luce strati mesolitici ben conservati, ossa di animali terrestri e di pesci, strumenti di pietra e decine di migliaia di conchiglie marine: i resti dei pasti. Secondo l'antropologo Mauro Rubini del Laboratorio di Antropologia della Soprintendenza, i resti umani "appartengono probabilmente a una donna. Sono presenti numerosi frammenti e un arto superiore quasi completo".

Non solo: Ivana Fiore, studiosa specializzata nelle tracce sui resti ossei, documenta sull'omero segni di tagli effettuati con uno strumento di pietra, probabilmente eseguiti per il distacco delle masse muscolari. Un dato raro nel record preistorico italiano: pulizia delle ossa per trattamento rituale del cadavere o cannibalismo? "Un ennesimo caso attestante l'importanza del promontorio nelle più antiche età dell'uomo", dice il Soprintendente di Frosinone e Latina Alessandro Betori.

"Dopo le pionieristiche indagini del Novecento, la cui memoria è nei nomi stessi di questi siti, l'affinarsi dei metodi di ricerca getta nuova luce". Già, perché ora è stato possibile studiare nuovamente anche i resti umani rinvenuti negli anni '60. E affermare, conclude Altamura, che Riparo Blanc "fu utilizzato come vera e propria area funeraria nel Mesolitico, e vi furono seppelliti almeno sette individui tra adulti, giovani adulti e bambini".



