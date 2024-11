Roma Arte in nuvola, la festa del moderno e contemporaneo

La grande grata sospesa e illuminata di candele del Climbing di Vedovamazzei, che ti accoglie all'entrata. Gli atti del processo per il disastro del Vajont dalla Direzione generale Archivi del Mic (presente quest'anno in sette stand). E poi l'Istituto centrale per la grafica con opere di Giorgio Morandi, Fausto Pirandello, Filippo de Pisis, Franco Gentilini, Emilio Isgrò, Alberto Burri, Jannis Kounellis. Il gioco delle identità, a cura di Arianna Catania che porta 50 opere di artisti come Nan Goldin, Luigi Ontani, Shirin Neshat, Letizia Battaglia, Vanessa Beecroft, Lisetta Carmi. Gli spezzoni delle teche Rai che gli alrtisti li raccontano con immagini storiche e, poco più in là, anche i ritratti fotografici di Raffaella Carrà, firmati da Chiara Samugheo.

Con 180 collezionisti in arrivo da tutta Europa, 140 gallerie presenti e una ventina di mostre ed eventi speciali, parte la quarta edizione di Roma Arte in Nuvola, la grande Fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, ideate e diretta da Alessandro Nicosia alla Nuvola di Fuksas dal 22 al 24 novembre, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare e promossa con Eur S.p.A,, con la direzione artistica di Adriana Polveroni.

"Siamo partiti 2021, in pieno Covid - racconta all'ANSA Nicosia - Non tutti ci credevano. Oggi abbiamo oltre 40 gallerie milanesi presenti e, ci tengo molto, anche una quindicina dal sud d'Italia. Ovviamente le gallerie sono il cuore, ma sin dall'inizio volevo un'operazione mista, con presenze speciali, prima di tutte le mostre". Quest'anno sono tre: Lo studio di Pietro Consagra, che ricostruisce idealmente lo studio romano del Maestro in via Cassia 1162; l'omaggio a Piero Guccione, che anticipa i festeggiamenti per il 90/o della nascita; e la personale di Vedovamazzei, anche con prestisti dal Maxxi. Paese ospite, il Portogallo e, novità di quest'anno, la Regione ospite, con la Puglia e un vis à vis tra De Nittis e Pascali.

Tra le chicche, i 12 busti inediti di Canova, recentemente ritrovati e restaurati con il supporto di Ifis Art.



