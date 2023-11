Oltre 100 opere di Fidia ai Musei Capitolini

Reperti archeologici, opere originali greci e repliche romane, installazioni multimediali, dipinti, manoscritti e disegni racconteranno a Roma dal 24 novembre al 5 maggio la vita, la carriera e il clima storico-culturale in cui operò Fidia, lo scultore del Partenone e del colosso di Zeus a Olimpia, protagonista dell'età d'oro di Atene.

Per la prima volta i Musei Capitolini-Villa Caffarelli ospitano un'esposizione monografica dedicata a Fidia, il più grande scultore greco dell'età classica, il cui genio creativo ha impresso un marchio indelebile nell'immaginario collettivo e continua a essere fonte di ispirazione anche per i contemporanei.

La mostra, Fidia, inaugura il ciclo di cinque esposizioni - I Grandi Maestri della Grecia Antica - che intende far conoscere al grande pubblico i protagonisti della scultura greca. E' una serie che acquisisce ancora più significato a Roma, città da cui provengono importantissime testimonianze dell'attività di Fidia e di altri artisti greci, tramite le preziose copie di età romana di capolavori originali per la maggior parte andati perduti. La prima esposizione dedicata a Fidia guiderà i visitatori alla scoperta di questo grande artista, simbolo dell'arte greca classica, proponendo un percorso inaspettato e sorprendente con oltre 100 opere provenienti dai più importanti musei del mondo - il British Museum di Londra, il Museo dell'Acropoli e museo archeologico nazionale di Atene, il Museo di Olimpia, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Metropolitan Museum of Art di New York, i Musei Vaticani, il Museo del Louvre di Parigi - e da importanti istituzioni italiane come il Museo Archeologico di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, il Museo Archeologico di Napoli e l'Archivio Cambellotti. Tra i reperti esposti, alcuni frammenti originali del fregio partenonico, prestati eccezionalmente dal Museo dell'Acropoli di Atene e mai usciti prima dalla Grecia; il vaso con incisa la scritta 'Pheidiou eimi' ('Sono di Fidia'), proveniente dal Museo Archeologico di Olimpia, uno dei rari oggetti personali appartenuti a un personaggio celebre dell'antichità giunti fino a noi; dalla collezione del British Museum la replica dello scudo dell'Atena Parthenos, il cosiddetto scudo Strangford, copia d'epoca romana in marmo pentelico dell'originale appartenente alla statua di Atena realizzata in oro e avorio e collocata nella cella nel Partenone. E, ancora, la statuetta in bronzo di un artigiano, della metà del I secolo a. C., raffigurante probabilmente Fidia stesso e proveniente dal Metropolitan Museum of Art di New York; la testa dell'Atena Lemnia in marmo, copia augustea di un originale fidiaco, proveniente dal Museo Civico Archeologico di Bologna; e il Codice Hamilton 254, manoscritto quattrocentesco contenente la prima immagine del Partenone arrivata in Europa, uno schizzo eseguito dall'umanista Ciriaco de' Pizzicolli di Ancona, proveniente dalla Biblioteca di Stato di Berlino. La mostra Fidia è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curata da Claudio Parisi Presicce con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura.



