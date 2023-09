Le memorabilia di Andy Warhol in mostra Roma

ROMA - Serigrafie e ceramiche, copertine di vinili e riviste, le celebri fotografie in Polaroid, i manifesti pubblicitari e i documenti fotografici della sua attività di cineasta: le memorabilia di Andy Warhol saranno in mostra a Roma in un'esposizione curata da Achille Bonito Oliva in collaborazione con Vincenzo Sanfo.

La mostra, che aprirà il 21 ottobre e sarà visitabile fino al 17 marzo 2024, si svolgerà al Museo Storico della Fanteria a Roma, luogo che rientra nel piano di valorizzazione da parte di Difesa Servizi S.p.A., società in house del ministero della Difesa, con lo scopo di rendere fruibile al cittadino l'importante patrimonio storico-culturale dei musei militari italiani.

La mostra, che porta all'attenzione del pubblico diversi aspetti e temi artistici del genio della Pop Art, attraverso un'ampia raccolta di oggetti provenienti da collezioni private, traccia il percorso della vita e della storia artistica di Andy Warhol dagli anni '50 agli anni '80, in quel trentennio del '900 in cui il re della Pop Art intuì i cambiamenti e rivoluzionò diversi aspetti dell'arte, della cultura e della comunicazione, provocando un forte impatto, tuttora incisivo e profetico.





