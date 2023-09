Liliana e le altre, ritratti di donne Straordinarie

La regista Liliana Cavani, Leone d'oro alla Carriera all'80/a Mostra del Cinema di Venezia, indossa una camicia bianca. Un leggero sorriso illumina il viso della grande cineasta, mentre le braccia sono incrociate sul petto. Sono 107 i ritratti in bianco e nero delle donne italiane eccellenti, che testimoniano i modi diversi di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni, nonostante e oltre pregiudizi e le discriminazioni, nella mostra intitolata Straordinarie - Protagoniste del presente, presentata oggi e in programma al Museo Maxxi di Roma dal 13 settembre al 6 ottobre. L'esposizione, a cura di Renata Ferri, "fa parte della campagna InDifesa che Terre des Hommes porta avanti ormai da 12 anni - spiega il suo direttore Paolo Ferrara nella presentazione - per la protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo, attraverso progetti concreti sul campo, ma anche iniziative di sensibilizzazione come Straordinarie, per rivolgersi alle istituzioni e al grande pubblico e sostenere una cultura di rispetto e inclusione contro ogni pregiudizio e discriminazione di genere. Per realizzare questa mostra ci sono voluti tre anni. Ci auguriamo che il percorso di queste donne eccellenti possa essere seguito dalle giovani di oggi in piena libertà". "Sono 107 figure straordinarie del mondo femminile - sottolinea la curatrice della mostra Renata Ferrari - perché con il loro percorso hanno lasciato un segno nella società. Alcune sono femministe antesignane. Altre sono post femministe. Hanno accettato la nostra chiamata e hanno raccontato se stesse in quel preciso momento negli scatti, avvenuti con l'aiuto di una 'stanza' mobile, ovvero uno sfondo sempre uguale spostato ma in luoghi diversi, come faceva il grande fotografo Irving Penn". "Quando mi è stata proposta questa mostra - rivela il presidente del Maxxi Alessandro Giuli - non ci ho pensato un attimo. Il Maxxi era la sua casa ideale. Sono amico di molte di queste eccellenze". Presente anche Guido Borsani, presidente della Fondazione Deloitte che promuove progetti nei campi della cultura, dell'educazione, della ricerca, della sostenibilità ambientale e della parità di genere. "Questa mostra - sottolinea - rientra appieno nelle nostre mission". Le immagini sono state realizzate dalla fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi. "Sono ritratti senza orpelli - spiega - che definirei 'onesti'. Con essi ho voluto celebrare queste donne che con le loro competenze, la loro creatività e il loro ingegno, sono le vere protagoniste del presente". Nella galleria al femminile figurano tra le altre, l'ex magistrata Ilda Boccassini; la vicepresidente del Coni, Silvia Salis; la rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni; la creatrice di moda sostenibile Livia Giuggioli Firth, moglie dell'attore Colin Firth; l'ex campionessa di tennis Flavia Pennetta; l'ex presidente della Camera Laura Boldrini; la senatrice a vita Liliana Segre; la cantautrice Levante; la direttrice della maison Dior, Maria Grazia Chiuri; la senatrice Emma Bonino. "Tra tutte mi ha colpito molto Ilaria Cucchi - rivela la fotografa - il suo viso era segnato dal dolore della perdita di suo fratello, per il quale si era concluso il processo da pochi mesi. Ho apprezzato molto l'accenno di sorriso che cerca di fare".

