Tutti pazzi per la Prepustnica, il lasciapassare per l'Est

Nelle giornate in cui Gorizia vive l'avvio ufficiale della Capitale europea della Cultura 2025, il Museo del Lasciapassare/Prepustnica, allestito al valico italo-sloveno del Rafut, offre ai visitatori una serie di aperture speciali, per cercare di soddisfare le grandi richieste dei visitatori in arrivo da tutto il continente: la rassegna è una delle curiosità più cliccate online da chi si appresta a raggiungere la città.

Fino a domenica 9, il Museo sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 17, come sempre ad ingresso libero. In particolare, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, tra le 14 e le 17, previsto anche un servizio di accoglienza ed approfondimento dei contenuti del museo e della storia del confine grazie alla presenza di Guide turistiche autorizzate del FVG.

Il Museo custodisce una ricca mostra fotografica e multimediale che porta il visitatore alla scoperta della storia di Gorizia, Nova Gorica e del confine che le attraversa. Un viaggio tra le memorie dei testimoni e le immagini dell'epoca, all'interno di un piccolo valico, uno dei luoghi simbolo dell'Europa, prima divisa e poi riunificata.

Le immagini d'archivio ci raccontano due punti di vista, quello italiano e quello jugoslavo: racconti che fanno emergere i sentimenti contrastanti nella popolazione, la drammaticità del momento, la difficoltà di scegliere da che parte stare. Sul tavolo alcuni oggetti sono capaci di rievocare storie e memorie, frammenti di quelle vite vissute a Gorizia e Nova Gorica, la città vecchia e la città nuova, divise e unite da una linea di confine. È sufficiente metterli al centro del tavolo e poi sedersi, ad ascoltare. Protagonista assoluta è ovviamente la Prepustnica, cioè il prezioso documento che permetteva di vivere una vita transfrontaliera.

I racconti portati dai diversi oggetti, culminano nella caduta del confine. Il 1^ maggio 2004 la Slovenia entra nell'Unione Europea e i festeggiamenti ufficiali si tengono a Nova Gorica e Gorizia, in piazza Transalpina: un suggello ideale all'intenso racconto delle tante memorie custodite nel Museo, che ci porta direttamente nell'atmosfera festante della Capitale dove domani si replicherà la grande festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA