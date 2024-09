Finale a sei al festival Maretica 2024 a Procida

Nell'Odissea è veicolo di insidie e mezzo di scoperte. È lo scenario perfetto per il rituale della Dea Fortuna nell'omonimo film (2019) di Ferzan Özpetek. Ma anche la via di fuga da un amore alla deriva per Paolo Conte (e per il suo più famoso interprete, Bruno Lauzi) in Onda su onda (1974).

Per l'uomo il mare è sempre stato un luogo indefinito e colmo di significati, ed è dunque un concetto che nei secoli si è fatto spazio in ogni forma d'arte, diventando multimediale. E non stupisce, dunque, che Alessandro Baricco - che nel 1993 con Oceano Mare vinse il premio Viareggio - abbia voluto ideare una manifestazione per premiare la miglior narrazione del mare, qualsiasi sia il formato. È il festival Maretica, che quest'anno tornerà a Procida dal 12 al 15 settembre.

Per l'edizione 2024 in finale ci sono: l'artista Shona Heath, che ha ispirato tutto il lavoro di scenografia e costume del film Povere Creature! di Yorgos Lanthimos; lo scrittore Fabio Genovesi con Oro puro (Mondadori), rivisitazione del viaggio che ha portato alla 'scoperta' dell'America dal punto di vista del mozzo Nuno; la scrittrice Evelina Santangelo con Il sentimento del mare (Einaudi); i saggisti Peregrine Horden e Nicholas Purcell con Il mare che corrompe. Per una storia del Mediterraneo dall'età del ferro all'età moderna (Carocci); la regista Jennifer Rainsford, autrice di All of our heartbeats are connected through exploding stars, lungometraggio che racconta il maremoto del 2011 nel Giappone settentrionale dal punto di vista del mare; e, infine, il regista Tommaso Santambrogio con Gli oceani sono i veri continenti, film in bianco e nero ambientato in una Cuba decadente e in crisi. Le sei opere saranno valutate da una giuria presieduta da Valeria Parrella e composta da Concita De Gregorio, Claudio Fogu, Giogiò Franchini, Luca Marinelli ed Elisabetta Montaldo.

Ma quest'anno verrà assegnato anche un altro riconoscimento: quello per le migliori tre recensioni scritte o video de Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, realizzate da studentesse e studenti della scuola media 'Antonio Capraro' di Procida.

La serata inaugurale sarà dedicata all'attore Libero De Rienzo: Baricco, il regista Marco Ponti, il rapper Willie Peyote e l'attore Luca Marinelli lo ricorderanno nell'ex carcere di Palazzo d'Avalos. Il 13 settembre, invece, spazio alla poesia, mentre il 14 è prevista la proclamazione dell'opera vincitrice.

Fissata per l'ultima serata l'ormai tradizionale traversata in Sup dall'antico porto romano di Miseno a Vivara.

Nell'ambito della rassegna, inoltre, il regista Federico Siniscalco terrà - dal 4 all'11 settembre - un corso di cinematografia dal titolo Un mare di memorie, gratuito e per un massimo di nove partecipanti, rivolto a giovani residenti a Procida nati tra il 2004 e il 2009.



