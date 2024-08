Mammut L'Aquila, ecco modello di cartapesta a grandezza naturale

Si è concluso, nel capannone di L'Aquila Scena a Cavalletto d'Ocre (L'Aquila), il laboratorio partecipato per la realizzazione del Mammut a grandezza naturale, gemello di cartapesta, legno e ferro, del fossile custodito nel Museo nazionale d'Abruzzo, nel castello cinquecentesco dell'Aquila.

Una vera e propria opera d'arte, a celebrare i 70 anni dal ritrovamento nell'Aquilano del Mammuthus meridionalis, risalente a 1,3 milioni di anni fa. A partecipare alla fase della modellazione oltre cinquanta persone, di tutte e le età, e provenienti da vari comuni dell'Aquilano, coordinate dall'artista Massimo Piunti, che ora si dedicherà alla successiva fase della decorazione e interpretazione estetica del gigante di cartapesta, realizzato intorno alla struttura portante progettata e montata dallo scenotecnico ed ex capo macchinista del Teatro stabile d'Abruzzo, Ferdinando Taccone, coadiuvato da Fausto Antonetti.

L'iniziativa fa parte del progetto 'Terre Sonanti - il Mammut' sostenuto con fondi Restart, di cui è capofila il Comune di Scoppito, e che vede la collaborazione dell'Università dell'Aquila, del MAXXI L'Aquila, del Teatro stabile d'Abruzzo (Tsa), del Museo nazionale d'Abruzzo (Munda), dell'Accademia di belle arti dell'Aquila (Abaq), con il patrocinio dell'Ufficio speciale della ricostruzione dei comuni del cratere sismico 2009 (Usrc), nonché con l'adesione di molte altre associazioni e altri 13 comuni dell'Aquilano.

L'iniziativa è anche inserita nel cartellone delle attività culturali dell'Università dell'Aquila, e nello specifico del Festival di teatro "Aria", supportata e sostenuta dall'Incubatore di creatività dell'Ateneo.

Ideatrice e organizzatrice del progetto è Silvia Di Gregorio.

Prossimo step sarà al MAXXI L'Aquila, dove dal 26 al 29 agosto, sarà ospitato un laboratorio partecipato, dalle 15 alle 18, condotto da Alberto Santucci, Silvia Di Gregorio, Luisa Vivio, Elena D' Ascenzo e Davide Zanini. Durante le giornate si lavorerà alla creazione di una performance in programma il 14 settembre nell'ambito di Performative 04.

Info: terresonantimammut@gmail.com



