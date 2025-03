Tra tulipani e dinosauri giganti, al via la quarta edizione del Tulipark di Spoleto

Al via il 27 marzo la quarta edizione del Tulipark di Spoleto. L’evento, patrocinato dal Comune di Spoleto, avrà una durata di circa 4 settimane e sarà pronto ad accogliere grandi e piccini nello scenario di Villa Galileo a Baiano di Spoleto.Il parco quest’anno offrirà tante novità ai suoi visitatori. Oltre a più di 100.000 tulipani che sorgeranno nell’area adiacente alla villa, saranno presenti laboratori di costruzione. Adulti

e bambini potranno cimentarsi nella costruzione di innumerevoli creazioni.

Dal 25 al 29 Aprile all’interno del parco, saranno visitabili, fino al tramonto, le installazioni di dinosauri targate Eventi Volanti. Famose in tutta Europa, queste installazioni possono raggiungere altezze fino a 12 metri: cinque dinosauri illumineranno il parco consentendo di scattare foto indimenticabili.



L’idea che accompagna il Tulipark ormai da quattro anni, è la formula You Pick. I visitatori avranno la possibilità di raccogliere il proprio bouquet di tulipani dal campo liberamente e autonomamente creando una vera esperienza di colori. Sarà possibile portare animali dotati di guinzaglio e sotto il controllo dei proprietari e il parco resterà aperto anche in caso di pioggia.







