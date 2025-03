Una app per i pellegrini sui cammini giubilari

Un'applicazione per guidare i "viaggiatori dell'anima" alla scoperta di spiritualità, paesaggio e cultura. E' la web app 'Cammini della Fede', sviluppata dal Servizio Informatico della Cei per il Giubileo, presentata alla fiera Fa' la Cosa Giusta a Fiera Milano-Rho alla presenza del segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, e di don Marco Fagotti.

La app offre una mappa interattiva dei Cammini giubilari che attraversano la Lombardia e non solo. Spiccano le vie millenarie che portano a Roma, come la Via Francigena, quella Matildica, la Via di Francesco e la Romea Strata.

La app è organizzata attorno alle tre esigenze del pellegrino: pregare, mangiare, dormire. Ogni punto è georeferenziato e corredato da informazioni pratiche e spirituali. Inoltre, la app permette di ricevere il "Testimonium" giubilare: sarà sufficiente percorrere almeno 100 km a piedi (o 200 km in bicicletta) lungo uno dei Cammini riconosciuti. Il sistema registrerà in automatico i tratti percorsi e genererà il certificato digitale.

"I cammini religiosi sono molto più di percorsi fisici: sono viaggi interiori, esperienze che intrecciano fede, silenzio, natura, storia e tradizione - ha detto nel suo saluto a nome della Regione Lombardia l'assessore al Turismo Barbara Mazzali - . Con questa web app offriamo a pellegrini e turisti uno strumento semplice ma straordinariamente ricco, per scoprire - o riscoprire - l'anima spirituale della Lombardia".

