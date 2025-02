Riparte da Venezia il road show per i 'dog sitter' nei musei

VENEZIA - Riparte da Venezia il tour del "Dog & Museum Road Show", per presentare il progetto di bauadvisor.it, un servizio attivo in 280 musei sul territorio nazionale che mette a disposizione dei dog sitter per assistere i proprietari di cani che vogliano visitare musei, mostre, aree archeologiche e monumentali, in accordo con le principali realtà espositive nazionali, statali, private, fondazioni.

Il primo appuntamento del 2025 è oggi ai musei veneziani di Ca 'Pesaro e Correr. Nel sistema dei Musei Civici di Venezia, che ha avviato la convenzione a marzo 2023, nel 2024 si sono svolti 848 servizi di dog sitter, la maggior parte (404) a Palazzo Ducale.



I dog sitter di Bauadvisor saranno a disposizione gratuitamente dei visitatori dei Musei Civici di Venezia proprietari di cani per tutta la giornata, e possono venire prenotati su www.bauadvisor.it o tramite l'app bauadvisor. La convenzione per il 2025 nella città di Venezia permetterà di prenotare contestualmente il biglietto d'ingresso e la o il dog sitter. Nel corso del servizio l'operatore provvederà a soddisfare tutte le esigenze dei cani affidati, gestendo innanzitutto la tensione e lo stress dell'animale durante tutto il tempo che il proprietario trascorrerà in visita al museo in sua assenza.

Il road show proseguirà per 15 mesi con tappe in 54 città italiane, portando avanti il messaggio di un'accoglienza sempre più inclusiva nei luoghi della cultura.



